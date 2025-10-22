A6Rシリーズ

ハイセンスジャパンは、BS/CS4Kチューナー内蔵液晶テレビ「A6R」シリーズを10月下旬より発売する。価格は各オープン。ラインナップと市場想定価格は以下の通り。

【A6Rシリーズ】 75型「75A6R」 110,000円前後 65型「65A6R」 99,000円前後 55型「55A6R」 84,700円前後 50型「50A6R」 79,200円前後 43型「43A6R」 69,300円前後

ネット動画アプリに多数対応するほか、スマートフォンの画面をテレビ画面に映し出してみんなで画面をシェアできる「スクリーンシェア」などの機能をした4K液晶テレビ。

TVSと共同開発した、ネット動画に特化した高画質処理機能対応の最新映像エンジン「HI-VIEWエンジンR」を搭載。地デジ/BS/CS、4K放送のほか、ネット動画、ゲームなどのコンテンツなど、シーンに適した映像処理を行ない、「別格の美しい高精細高画質を実現」したとする。

ネット配信のコンテンツを分析し、コンテンツに合わせて色濃度/超解像処理/輝度/ダイナミックガンマ補正など最適な映像処理を行ない、低クオリティコンテンツから高クオリティコンテンツまで、高いコントラストと自然な色彩で表情豊かに再現する「AIネット映像高画質処理」も搭載する。

バックライトは直下型LEDで、斜めからでも見やすいハイコントラストで高画質な「広視野角パネル」採用。高コントラストパネルに比べて視野角が広いため、テレビを正面から見ることができない場所でも色褪せることなく映像が視聴できる。なお、50型、43型は高コントラストパネルを搭載している。HDRはHDR10/HLG/Dolby VISIONをサポートする。

部屋の明るさを感知し、オートAIの自動画質調整に反映する「環境光センサー」を搭載。部屋の灯りを考慮に入れて、画面を自動で最適な輝度に調整する。

番組とコマーシャルが変わるたびに頻繁にボリュームを合わせなくて済むほどの音量差に保つ「オートボリューム」を搭載。映画やドラマでは爆発音などの大音量を抑える一方、聞き取りにくい呟きやささやきを適度に増幅し、製作者の意図する効果を損なわない範囲で安定した音量で再生するとしている。BD再生時でも音量低下を補って、他の番組ソースとの音量差を減らすという。

人の声を優先させて聞き取りやすく再構築し、映画やドラマなどの中で「声」を強調する「クリア音声」や、高い音から低い音まで全ての音声帯域をフラットに整え聞きやすく補正する「VIRフィルター」も備える。

デジタル圧縮によって失われた周波数軸上の弱い信号を修復補償することで音質を改善する「デジタルリマスター」も搭載する。

観たい動画配信をダイレクトに選べる「VODダイレクトボタン」を12個搭載。テレビ電源オフのままダイレクトボタンを押すと、テレビがオンになって選択したネット動画の画面になる。

よく使うアプリにアクセスしやすいよう、アイコンの並び替えをカスタマイズ可能。Prime VideoやDisney+などからお勧めのコンテンツを表示するリコメンデーション機能も搭載する。アプリから任意のコンテンツを検索可能な「VIDAA OS」も備えている。

声でテレビの操作(音量、入力切替、ビデオ再生など)ができ、観たい動画を探せる「VIDAA Voice」を搭載している。

スマートフォンの画面をテレビに映し出して画面をシェアできる「スクリーンシェア」では、Apple製デバイスではApple AirPlay2、AndroidデバイスではAnyview Castが利用できる。

チューナーは地デジ/BS/110度CSチューナー、BS4K/110度CS 4Kチューナーをそれぞれ2基ずつ装備。リビングの本機に接続したHDDで録画した番組を別の部屋のテレビで楽しむことができる「Anyviewホームサーバー機能」を搭載。2018年以降のハイセンス製テレビと接続できる。

Bluetoothでワイヤレスヘッドフォンなどにも接続できるほか、接続したヘッドフォンとテレビのスピーカーの両方から音を出せる音声同時出力も備えている。

リモコンもBluetooth対応リモコンとなっている。

HDMI 2.1を2系統、HDMI 2.0は75型と65型が2系統、それ以外は1系統備える。ALLMに対応するほか、ゲームに最適な「低遅延対応ゲームモード」も搭載。遅延が少なく、特にFPSや格闘、アクションゲームなど判定にシビアなゲームも楽しめるとする。HDMI 2560×1440 60p出力のPCゲームにも対応する。HDMI入力2のみeARC/ARC対応。

そのほかUSB 2.0×2系統、LAN、光デジタル出力、ヘッドフォン出力などを備える。

【消費電力/年間消費電力】 75型「75A6R」204W 161kWh/年 65型「65A6R」202W 142kWh/年 55型「55A6R」132W 114kWh/年 50型「50A6R」130W 112kWh/年 43型「43A6R」110W 110kWh/年【外形寸法(幅×奥行き×高さ/スタンド含む)/重量】 75型「75A6R」167×29.8×100cm/20kg 65型「65A6R」145.2×29.8×87.5cm/13.1kg 55型「55A6R」123.4×29.8×75.2cm/9.5kg 50型「50A6R」111.1×24.7×68.6cm/8.3kg 43型「43A6R」96.3×23.8×61.2cm/6.1kg