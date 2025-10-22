俳優の渡辺謙が22日、自身のインスタグラムを更新。21日に66歳の誕生日を迎えたことを報告した。

渡辺は「秋の風が気持ち良い夜に、仕事、プライベートでも愛用させて頂いてるブルネロクチネリさんのイベントへ」と書き出し、「洋服という窓口から、生き方や哲学まで深いメッセージを発信されています。会場のイタリア大使館にて沢山の方々にお目にかかれました」と伝えた。

そして「誕生日当日だったこともあり66歳のお祝いをしていただき、感謝です」とコメント。「お祝いメッセージも沢山。皆さんありがとうございました」と、長女で女優の杏、石田ゆり子らとの2ショット写真をアップした。

杏も自身のストーリズで、2ショット写真を引用。「はぴば」と誕生日を祝った。

また長男で俳優の渡辺大は、この日フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。コメントを寄せた父・謙に対し「昨日実は誕生日だったんです。すいません、そんな時にメッセージありがとうございました」と感謝した。

続けて「俳優としても私も頑張りますんで、またよろしくお願いいたします。誕生日おめでとうございます、66歳、頑張ってください」と祝福していた。