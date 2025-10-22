【しまむらのチラシ】超特価アイテムが満載の大創業祭、今すぐチェックして！高機能アイテムが330円から。《26日まで》

ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシより、2025年10月22日から26日まで買えるお得な商品を紹介します。

お得も新作もてんこ盛り

今週は、しまむらグループ各店舗で「大創業祭」を開催中。

アウター、服飾雑貨、寝具、インテリアなどのアイテムを、大創業祭だけの特別価格で販売しています。

20点限定の「くるぶし丈ボトムス各種」「着圧ソックス各種」は330円、15点限定の「カップ付インナー各種」「ハーフトップ＋ショーツセット各種」は550円と驚きの安さ......。裏起毛やストレッチ性に優れた機能性インナーをコスパ良くゲットできますよ。

10点限定の「ニットカーディガン」や「ジップパーカ」、大きいサイズの「ワンピース各種」など、秋冬のコーディネートに欠かせないカジュアルアイテムも770円と大特価。

シングルサイズの「敷きパッド各種」も770円と、まさかの1000円以下。洋服も寝具も、お得に衣替えをする絶好のチャンスです。

超特価アイテムは、いずれも数に限りがあるのでお早めに。

また、この冬に間違いなく重宝する、暖かくて高機能なインナーや小物も豊富に展開。

PB「CLOSSHI」のFIBER HEATシリーズからは、薄くて柔らかな生地に吸湿発熱・保温・抗菌防臭・静電防止など多様な機能を持ち合わせた「インナー各種」（979円）や「裏起毛レギンス・タイツ各種」（649円〜）などが登場。

化粧品由来成分（コラーゲン・セラミド・ヒアルロン酸）も配合しており、乾燥しがちな季節の味方です......！

さらに、「ネックウォーマー各種」（759円）、「手袋・ハンドウォーマー各種」（1089円）、「帽子各種」（1089円〜）といった防寒対策に欠かせないあったか小物も。

化粧品由来成分・保温・静電気防止・マシンウォッシャブルなどの機能と、コーデにプラスするだけで冬のムードが漂うファッション性を両立した、優秀なアイテムばかりです。

なお、公式オンラインストアでは10月22日17時より予約販売がスタート（一部商品は予約受付中）。予定数に達し次第終了です。

※画像は公式サイトより。

