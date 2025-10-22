俳優の渡辺謙（66）が22日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にコメントを寄せ、長男で俳優の渡辺大（41）について語った。

この日のゲストは大と歌手の北山宏光。番組では大をよく知る謙に事前取材を行ったとし、コメントを紹介した。

現在の大については「舞台を中心に頑張っているので、得るものがたくさんあると思います」と証言したという。

大の子供の頃の様子としては「かなりぼんやりしていました」とのコメント。「夏旅行に行く時、1週間かけて“花火は河口湖でやろうね”“このおもちゃは河口湖で”と話していたんですが、出発前に“どこ行くの？”と全く意味がありませんでした」と明かした。

最後には「40代になって、本物の俳優になる分岐点ですから、心して作品に取り組んでほしい。体には気をつけて！」と大への心温まるメッセージを寄せた。

スタジオでコメントを聞いた大は「ぼんやりしていた」との言葉には「最悪」と苦笑い。感想を問われると「いやあ分かりやすいなと。最初に面白エピソードをぶっ込んできて、最後は締めるっていう。あのやり口ですよ」「ずるい」と照れたように話した。

それでも「ありがとうございます」と感謝。「実は昨日、誕生日だったんですよ」と謙の誕生日だったことを明かし、「すいません。そんな大変な時にメッセージをありがとうございました。俳優として私は頑張りますんで、またよろしくお願いいたします」と頭を下げた。

謙には改めて「おめでとうございます。65歳頑張ってください」と祝福した。