AVIOT ×『ブルーアーカイブ』のコラボイヤホンが予約開始　うれしい「ASMRモード」も搭載

プレシードジャパン株式会社が運営するAVIOTは、AVIOT ONLINE MALLにて10月21日より、『ブルーアーカイブ』とのコラボモデル『TE-V1R-BLA』の予約を開始した。

【画像】収録ボイスや描き下ろしデザインされたイラスト

今回発売されるコラボモデルは、完全ワイヤレスイヤホン「TE-V1R」をベースモデルとし、「アビドス対策委員会」をイメージしたオリジナルデザインと、5キャラクター、計100種類以上の完全新録スペシャルボイスを収録している。

パッケージはイラストレーターの安曇アキタケによる完全新規描きおろしイラストを採用し、チャージングケースとイヤホン本体のメタルパーツにはアビドス高等学校の校章があしらわれている。

ボイス収録はイヤホンの起動／終了や端末との接続状況を告知する「ボイスガイダンス」に加え、メンバーが先生に話しかける「ランダムボイス」を用意している。アプリを使うとメンバーごとにモードを切り替えることが可能だ。

ベースモデルの「TE-V1R」は、累計出荷台数約19万台のAVIOTのヒットモデル、“Vシリーズ”の最新機種だ。イヤホン単体で19時間／充電ケース併用で62時間使えるほか、周囲の状況に応じて騒音抑制の強度を自動的に調整する“アダプティブハイブリッドノイズキャンセリング”を搭載している。

さらに「TE-V1R」の音響性能を生かした『Music Mode』に加え、AMSRコンテンツの試聴に最適化された『ASMR Mode』や音声と映像との音ズレを最小限に抑えるゲーミング（低遅延）モードも搭載している。

コラボモデル『TE-V1R-BLA』は現在予約受付中だ。価格は22,880円（税込）で、12月中旬以降に順次お届けする。さらにコラボイヤホンの他、描きおこしイラストを使用したアクスタなどのグッズを販売するポップアップストアが、渋谷モディ7Fイベントスペースで12月13日より開催される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）