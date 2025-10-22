NHK¡ØSONGS¡Ù¡ã¥Ð¥º¥Ò¥Ã¥ÈÆÃ½¸¡ä¤Ë¡¢ORANGE RANGE¡¢FRUITS ZIPPER¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤¬ÅÐ¾ì
10·î30ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØSONGS¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤ÏÆÃÊÌÈÇ¡£¡ã2025¥Ð¥º¥Ò¥Ã¥ÈÆÃ½¸¡ä¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢ORANGE RANGE¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡¢FRUITS ZIPPER¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÇ¿·¤Î²»³Ú¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£ÂçÀôÍÎ¤â¶Ã¤¤ÎºÇ¿·²»³Ú»ö¾ð¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ò¥Ã¥È¡×¡Ö¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¿·»þÂå¡×JPOPÀ¤³¦¤Ø¡×¤Ê¤É¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥ー¥ïー¥É¤ò¸µ¤Ë¡¢²»³Ú¥á¥Ç¥£¥¢ÊÔ½¸Ä¹¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢¿¶ÉÕÆ°²è¤¬ÏÃÂê¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤äµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤ò¾Ò²ð¡£ºÇ¿·¤Î²»³Ú¥Ò¥Ã¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯Î¢Â¦¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÈÊ¿À®¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ORANGE RANGE¤ÎMV¤ÎÉñÂæÎ¢¤ä¡¢FRUITS ZIPPER¤Î°Õ³°¤Ê¥°¥ëー¥×¤Î¥ëー¥ë¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤¹¤®¤ëºî»ìºî¶ÊË¡¤Ê¤É¡¢ÂçÀôÍÎ¤â¶Ã¤¤ÎºÇ¿·²»³Ú»ö¾ð¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª¡¡ÂçÀô¤È¥²¥¹¥È¤Î3ÁÈ¤Î¥Èー¥¯¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï3¶Ê¡£ORANGE RANGE¤Ï18Ç¯Á°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¡¢FRUITS ZIPPER¤Ï¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°1²¯8,000Ëü²óºÆÀ¸Ä¶¤¨¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¤ÏÂçÀôÍÎ¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¡Ö¤ï¤¿¤¯¤·¤´¤È¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
NHKÁí¹ç¡ØSONGS¡Ù2025¥Ð¥º¥Ò¥Ã¥ÈÆÃ½¸
10/30¡ÊÌÚ¡Ë22:00～22:45
¢¨NHK ONE¤Ë¤ÆÆ±»þÇÛ¿®¡¿ÊüÁ÷¤«¤é1½µ´Ö¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®
ºÆÊüÁ÷¡§11/03¡Ê·î¡Ë24:35～25:20
½Ð±é¡§ORANGE RANGE¡¡¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡¡FRUITS ZIPPER¡¡ÂçÀôÍÎ
VTR½Ð±é¡§ÌÚÂ¼¥ß¥µ¡Ê¡ÖKAWAII LAB.¡×Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë¡¡¹âÅèÄ¾»Ò¡Ê²»³Ú¥á¥Ç¥£¥¢ÊÔ½¸Ä¹
¥íー¥«¥ë¥«¥ó¥Ô¥ªー¥Í¡ÊÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡Ë
¢£²Î¾§¶Ê
¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×ORANGE RANGE
¡Ö¤ï¤¿¤¯¤·¤´¤È¡×¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È
¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×FRUITS ZIPPER
