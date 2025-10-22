M!LKの佐野勇斗が個人Instagramで、黒髪のクールなパリでのオフショット＆金髪の華やかなピンクの衣装ショットを公開した。

【写真＆動画】佐野勇斗の黒髪メガネのクールなスーツ姿＆金髪×ピンク王子様衣装の甘ルック①～③

■スタイリッシュな「佐野とパリ」ショットは17枚も公開

佐野は「佐野とパリ」と添えて17枚の写真を公開。M!LKはパリを中心にフランスで撮影した写真集『M!LK 10th ANNIVERSARY PHOTOBOOK ～パリじゃん～』を10月11日に発売しており、そのオフショットとなっている。

おでこを出した髪型＆メガネにスーツ、さらにゴールドのピアスやリングが光るスタイルで、パリの道端で遠くを見つめながら手に持った食べ物をパクリと食べているショット（1）。カフェで外したメガネを見つめる様子（2）。街中でしゃがんでカメラに目線を向ける姿（3）。

レザージャケットを羽織り佇む姿（6）。撮影中のくしゃっとした笑顔（9）。ベロアジャケットをまとい、薄い色のサングラス＆オールバックヘアでカメラを見つめるショット（15）。パーカー姿で前髪をおろしたナチュラルな姿の自身が映った鏡を撮影した写真（17）などを披露している。

「佐野×パリの破壊力」「オールバックにメガネが似合う！」「最後の前髪ありかわいすぎ」「イケメンすぎる」と、ファンの絶賛の声が続々と届いている。

さらに佐野は、「滅！」と添えて、金髪でピンク色の王子様のような衣装をまとった写真も公開。

こちらは10月27日にリリースされるM!LKの新曲「好きすぎて滅！」で披露しているビジュアルで、「王子様みたい」「キラキラ輝いてる」「こんなにピンクが似合う人はいない」「ビジュよすぎ滅」「なんでも似合う」などといったファンの声が殺到。

M!LK公式TikTokでは、この衣装で佐野がダンスするソロ動画も公開されている。

■最後の自然体な前髪ありショットにキュン！パリショット

■ピンク色がまぶしい「好きすぎて滅！」ビジュアル

■冒頭の「え、好き。」も聴きどころ！「好きすぎて滅！」動画