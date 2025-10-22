Âç¿¹¸µµ®¤¬¥Ç¥³½Ð¤·¡õÄ³¥Í¥¯¥¿¥¤¡ß¥Ù¥¹¥È¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥ë°áÁõ¤Ç¥Ôー¥¹¡ª¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÈ¿Â§µé¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÇú¥á¥í¡×¡Ö¿§µ¤¥Ð¥Á¥Ð¥Á¡×¤ÎÀ¼
Mrs. GREEN APPLE¤¬10·î21ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ë½éÅÐ¾ì¡£¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¡ÖGOOD DAY¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÂç¿¹¸µµ®¤ÎºÇ¿·¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¡¿¡ÚÆ°²è¡Û¥ß¥»¥¹¤Î¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥Èー¥¯¡õ¡ÖNHK ONE¡×¥Ýー¥º
¢£¥â¥Î¥Èー¥ó¤Î°áÁõ¤Ç¿°¤òÀí¤é¤»¤Æ¥Ôー¥¹¤ò¤¹¤ëÂç¿¹¸µµ®
ÊüÁ÷¸å¡¢Âç¿¹¸µµ®¤Ï¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¤¦¤¿¥³¥ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¥ó¥³¤¿¤¦¡×¤È¥æー¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¾¯¤·¿°¤òÀí¤é¤»¤Ê¤¬¤éÈù¾Ð¤ß¡¢¤ª¤Ç¤³¤Î¾å¤¢¤¿¤ê¤Ç¥Ôー¥¹¥Ýー¥º¡£Áõ¤¤¤ÏÇò¤Î¥×¥êー¥Ä¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤Î¥Ù¥¹¥È¡¢Ä³¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ë¡£»Ø¤Ë¤ÏÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥ê¥ó¥°¤¬µ±¤¡¢¥â¥Î¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¤ËÁ¡ºÙ¤Ê¤¤é¤á¤¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ÆÌµÍý¡×¡Ö°áÁõºÇ¹â¡×¡Ö¥¤¥±»¶¤é¤«¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤ÎÈ±·¿¤â»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤µ¤â¤¢¤êÈþ¤·¤µ¤â¤¢¤êºÇ¹â¤Î¥Ó¥¸¥å¡×¡Ö¿§µ¤¥Ð¥Á¥Ð¥Á¡×¡ÖÇú¥á¥í¡×¡ÖÄ³¥Í¥¯¥¿¥¤¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÈ¿Â§µé¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖNHK ONE¡×¥Ýー¥º¤òÈäÏª¤¹¤ëÂç¿¹¸µµ®¡õ¼ã°æÞæÅÍ¡õÆ£ß·ÎÃ²Í
¡Ø¤¦¤¿¥³¥ó¡Ù¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¤È¤È¤â¤Ë¡ÖËÜÈÖÁ°¤Î¥ëー¥Æ¥£¥ó¤Ï¡©¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥Èー¥¯¤òÅ¸³«¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢NHK¤Î·Ð±Ä¹Êó¡Ö¤Éー¤â¡¢NHK¡×¤Î¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡ÖNHK ONE ¤Éー¤â¤¯¤ó¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Íº¹¤·»Ø¤òËË¤Î²£¤ÇÎ©¤Æ¤¿¡ÖNHK ONE¡×¥Ýー¥º¤òÈäÏª¤·¤¿¡£