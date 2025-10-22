深澤辰哉が潔癖症にまつわる“僕しか知らない僕の意外な一面”を暴露！つい買い過ぎてしまう高級品についても明かす「ふわふわ話すふっかかわいい」「優しい話し方好き」
Snow Manの深澤辰哉が『ザ！世界仰天ニュース』（日本テレビ系』公式Xで、番組出演後のアフタートーク動画に登場した。
【写真＆動画】深澤辰哉が“僕しか知らない僕の意外な一面”を暴露する『仰天ニュース』アフタートークなど
■「自分で言うのもなんですけど一途な男なので」とも宣言
深澤は10月21日放送の『ザ！世界仰天ニュース』にゲスト出演しており、公開された動画はそのアフタートークとなっている。
動画では、初めて『仰天ニュース』の収録に参加した感想として
「みなさん優しくて、やりやすかったんですけど、ちょっと近くて」
「（MCの笑福亭）鶴瓶さんとずっと膝が当たってる」
状態だったことを報告。
そして、過去に出演していたSnow Manメンバーからアドバイスをもらったか？という質問に対して、
「アドバイスをいただいてしまうと、僕はそれしかできない。自分で言うのもなんですけど一途な男なので。なるべく聞かないで自分なりの深澤でいこうと思って」
という心意気で収録に挑んだことを明かした。
さらに“今までにいちばんハマったもの”は「時計ですかね」と返答。
ここでは、
「左手に付けるので、一本でいいはずなんですけど、なぜかいいのがあったら買ってしまい。自分のモチベーション、テンションを上げるために、ちょっとやりすぎました…」
と反省モード！？
また、“自分しか知らないSnow Manメンバーの意外な一面”を聞かれると、「僕しか知らない僕の意外な一面」と、話は自分の暴露話へ。
「こう見えて、意外と潔癖症なんです」
と回答するも、周囲はシーン…。耐えきれなくなった深澤は
「ちょっと、そのサーって（引く）奴やめて」
と慌て顔。
「僕、古着が好きなんですよ。2年前ぐらいからハマったんですけど、それまでは古着を（潔癖症で）着れなかった。でも、ハマったタイミングぐらいから、大丈夫なのかなって着てはいたんですけど。実は！潔癖症なんです」
と説明。
しかし、引き続き流れているなんとも言えない空気に耐えられなかったのか
「次、いってもいいですか？」
と爆笑していた。
コメント欄には
「ふわふわ話すふっかかわいい」
「優しい話し方好き」
「深澤節炸裂でほっこり」
の声が続々と到着。
なお、日テレ公式Xでは、深澤のほかに當真あみ、ナジャ・グランディーバ、アルコ＆ピースの平子祐希というゲストたちが笑顔を見せるスタジオショットも公開されている。