【きょうから】ロッテリア初「塩キャラメルフェア」スタート 甘じょっぱさがクセになるスイーツ3品登場
ハンバーガーショップ「ロッテリア」は、22日から期間限定で「塩キャラメルフェア」を開催する。同フェアでは、秋のティータイムにぴったりの塩キャラメルを使用したスイーツ3品を販売。
【写真】ぜいたくすぎ！マカロンがちょこん『塩キャラメルパフェシェーキ』
『〜ショコラマカロン付き〜 塩キャラメルパフェシェーキ』（税込490円）は、ミルクベースのシェーキに塩キャラメルソースを合わせ、なめらかなホイップクリームやクラッシュナッツ、塩キャラメルソース、ショコラマカロンをトッピングしたプチぜいたくなパフェシェーキ。塩キャラメルソースには、フランス産ロレーヌ岩塩を使用。ロレーヌ岩塩のまろやかな塩味が、キャラメルの濃厚な甘みを引き立てる、奥深いコクと甘じょっぱい味わいがやみつきになるシェーキとなっている。
『塩キャラメルパイ』（税込250円）は、キャラメルの甘みと程よい塩味が絶妙なバランスの塩キャラメルフィリングを、サクサク食感のパイ生地で包んだ商品。ひと口食べると、パイの中からとろ〜りアツアツな塩キャラメルフィリングがあふれ出し、口いっぱいに広がる塩キャラメルの甘じょっぱい味わいに思わず笑みがこぼれる。
『ディップチュロ 塩キャラメルソース』（税込290円）は、フランス産ロレーヌ岩塩を使用した塩キャラメルソースをかけたホイップクリームに、サクッともちもち食感のチュロをディップして楽しむスイーツ。食後のデザートや軽食として手軽に食べられる。
