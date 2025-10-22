Image: Adriano Contreras / Gizmodo US

次世代Xboxって、なに？

ゲーム業界において、2025年は任天堂の「Nintendo Switch 2」の発売フィーバーを迎えた1年でした。ソニーの「PlayStation 6」なる次世代ゲーム機は、まだ登場が先の話。では、Xboxはというと、これが現時点では迷走中といわれてもしかたない状況なのです…。

Xboxのポータブル機が波紋

いまポータブルゲーミングPCというジャンルがホットです。そこへXboxのポータブル機ともいうべき「ROG Xbox Ally X」と「ROG Xbox Ally」が、ASUSから発売されました。

ただ両モデルとも、完全なるXboxマシンというものではなく、普通にWindows 11が使えるハンドヘルドPCです。ユーザーのなかには、Microsoft（マイクロソフト）のOneDriveが立ち上がり、Microsoft Teamsまでプリインストールされていることに戸惑う人もいたようです。

Image: Adriano Contreras / Gizmodo US

このほどVarietyは、MicrosoftでXbox部門を率いるSarah Bond氏へのインタビューを掲載。「そもそも両モデルとも、Windows 11をOSとするポータブルゲーミングPCに、Xboxコントローラーをサイドへ装備しただけでは？」そんな指摘に答えています。

Bond氏いわく、両モデルは、まぎれもないXboxのラインナップ。とはいえ、Microsoftではなく、ASUSのハードウェアとして販売されているため、価格設定なども、すべてASUSに任されていることを認めました。そういう意味では、Lenovo（レノボ）が手がけるLegion Goシリーズと争い合う、ゲーミングハンドヘルドPCの一翼でもあるわけですね。

Xboxとしては中途半端？

いまXboxは、次世代への期待を高めつつも、悩ましい立ち位置。コンソールゲーム機の本体価格は値上がりで苦戦しており、月額サブスクサービスの「Xbox Game Pass」も、やはり値上げを余儀なくされました。そこへROG Xbox Allyシリーズが投入されてきたわけですけど、これが次世代モデルというわけではありません。

Bond氏は、両モデルとも売れ行き好調なことをアピール。しかしながら、その正確な販売台数は明かされておらず、数百万台が一気に売れたわけでないのは周知の事実でしょう。なにより本格的なXboxゲームタイトルをプレイするには、ハンドヘルドサイズゆえの犠牲も伴います。Nintendo Switch 2でさえ、がんばってはいるけれど、本格派のゲーマーには物足りないなんて辛口批評が絶えませんからね。

次世代Xboxとは？

バッテリーのもちなど、いくつかの問題点を除けば、ROG Xbox Allyシリーズは、よくやっています。 ほかのポータブルゲーミングPCとは一線を画す仕様として、よりゲーム機らしい「Xboxフルスクリーンエクスペリエンス」の仕上がりも好評のよう。7インチサイズの小さな画面で、少し画質は落としつつも、数々のXboxゲームを快適に楽しめる出来栄えなのは間違いないでしょう。

Image: Joshua Seiler / Shutterstock.com

では、次世代Xboxは、ポータブル機の延長線上にあるか？ そう問われると、難しいものがあるでしょうね。

もちろん、Nintendo Switch 2が、NVIDAのDLSSアップスケーリングで実現したように、美しい映像をハンドヘルドマシンで可能にする道は用意されています。AMDの「FidelityFX」を用いる最新AIアップスケーリング技術には期待でしょうけど、それをポータブル機でやらなきゃならないと定まったわけではないでしょう。

ライバルをPlayStation陣営に定めるとすれば、次世代Xboxは、コンソールゲーム機の延長にあるハードウェアとなるはず。うわさでは、AMD製の「RDNA 5」なる新GPUが搭載される、超パワフルなマシンが開発されているらしいものの、いまだ形は見えてこず。

（ROG Xbox Allyは）新しいイノベーションの形であって、ゲーマーに別の選択肢をもたらす存在です。次世代のハードウェアは、また別の形です。

Bond氏は、2027年にも発売予定とされる次世代Xboxについて、こんなふうに明言しました。やはり、ポータブル機ではない、別の形で開発が進んでいることは確かなようです。

でも、それがどんなモデルとなり、どんなワクドキなゲーム体験をXboxでもたらしてくれるかは、また来年にでも明かされるのを待つしかないというところでしょうか？

Source: Variety