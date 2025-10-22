◇欧州チャンピオンズリーグ1次リーグ第3戦 コペンハーゲン 2―4 ドルトムント（2025年10月21日 デンマーク・コペンハーゲン）

コペンハーゲン（デンマーク）のDF鈴木淳之介（22）がドルトムント（ドイツ）との欧州チャンピオンズリーグ（CL）第3戦で初アシストを記録し、地元メディアから高評価を受けた。

右サイドバックとして公式戦3試合連続、欧州最高峰の大会では初めてとなる先発を果たすと、1―4の後半45分に右からピンポイントの浮き球を折り返してFWダーザソンのヘディング弾を演出。試合には2―4で敗れたが、デュエルでも5戦5勝とフル出場で攻守に存在感を発揮した成長株にデンマークの地元メディア「ティップス・ブラデット」は6点満点の採点で鈴木をチーム2番目に並ぶ4点と評価した。

同メディアは最近になってクラブの強化担当トップが変わったことに触れ「コペンハーゲンは新たなスカウト部門の責任者を雇ったかもしれないが、それは彼らが無能だったからではない。鈴木は試合を重ねるごとにそれを証明している」と指摘。「コペンハーゲンはこの日本人という真の掘り出し物を見つけた。彼は自身の能力に大きな自信を持って臆することなく仕事に取り組み、目覚ましい推進力を備えている」と称えた。

J1湘南で昨年6月にボランチからセンターバックに転向し、今年6月に日本代表に初招集。ブラジルを3―2で破った歴史的な親善試合（14日）でもフル出場し、この日は慣れない右サイドバックで躍動した22歳が欧州でも輝きを発揮している。