¡Ú£Í¥ê¡¼¥°¡Ûà½é¥é¥ª¥¦á»þ¤ËÆ±Âî¤·¤Æ¤¤¤¿²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¡Á°¸¶ÍºÂç¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð
¡Ú²¬ÅÄ¼Ó²Â¤Î¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤¿¤¤Ëã¿ý£Í¥ê¡¼¥°¡Û
¡¡£Ë£Á£Ä£Ï£Ë£Á£×£Á¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¤Î²¬ÅÄ¼Ó²Â¤Ç¤¹¡£
¡¡Á´Ëã¿ý¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈá¤·¤¤ÃÎ¤é¤»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡££Ë£Ï£Î£Á£Í£ÉËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÁ°¸¶ÍºÂç¤µ¤ó¤¬£±£²Æü¤Ë¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡¢½êÂ°¤ÎÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¤¬£±£µÆü¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á°¸¶¤µ¤ó¤Ï£Í¥ê¡¼¥°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿£²£°£±£¸¡½£±£¹¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é£²£°£²£°¡½£²£±¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤ÇÄÌ»»£³¥·¡¼¥º¥ó¡¢Ëã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÀï¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢¿Íº¹¤·»Ø¤ÈÃæ»Ø¤òÎ©¤Æ¤ë¥Ý¡¼¥º¤ÏËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÏÁ°¸¶¤µ¤ó¤Èº´¡¹ÌÚ¼÷¿ÍÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¤é¤¯¤¿¡×¤Î¡Ö¤¬¤é¤¯¤¿¥Ý¡¼¥º¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡£Í¥ê¡¼¥°¤òÍ¦Âà¤µ¤ì¤¿¸å¤Ï¡¢Ï¢ÌÁ¤Î£Á£±¥ê¡¼¥°¤«¤é°ì»þ£Â¥ê¡¼¥°¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Îð¤ò¹Í¤¨¤ë¤È°úÂà¤¬¥Á¥é¤Ä¤¯¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÆ¤Ó£Á£±¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤âÏ¢ÌÁ¤ÎºÇ¹â°Ì¡¦Ë±Ñà°Ì·èÄêÀï¤Ë»Ä¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÌµÇ°¤Î½Ð¾ì¼Âà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ëã¿ý¥×¥í¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍâÆü¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï¡¢£Í¥ê¡¼¥°ÁÏÀß´ü¤«¤éÁ°¸¶¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤¿¼÷¿ÍÁª¼ê¡¢¹âµÜ¤Þ¤êÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼÷¿ÍÁª¼ê¤Ï¥¢¥¬¥ê¤¬±ó¤¤Ãæ¡¢Æî¾ì¤Î¿ÆÈÖ¤Ç¥ê¥ã¥ó¥á¥ó¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ò¥·¥ã¥ó¥Ý¥óÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¥Ä¥â¥¢¥¬¤ë¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¥È¥Ã¥×¡£Â³¤¯¹âµÜÁª¼ê¤â£³ÅÙ¤ÎÄ·Ëþ¤ò¥¢¥¬¤Ã¤ÆÏ¢¾¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤ÇÁ°¸¶¤µ¤ó¤¬¥¢¥¬¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¸«»ö¤Ê¥¢¥¬¥ê¤Ç¤·¤¿¡£Î¾Áª¼ê¤È¤â»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡¢Á°¸¶¤µ¤ó¤¬¾¡Íø¸å¤Ë¸«¤»¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥é¥ª¥¦¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¸«¤¿»ä¤â¥¦¥ë¤Ã¤È¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥é¥ª¥¦¥Ý¡¼¥º¤òÁ°¸¶¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ¸«¤»¤¿»þ¡¢¼Â¤Ï»ä¤ÏÆ±Âî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á°¸¶¤µ¤ó¤È¤Î¤³¤È¤ÇºÇ¤âµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë»þ¤Ë¡Öº£ÆüÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë·¤¤Ï¥ë¥Ö¥¿¥ó¤Ê¤Î¡©¡¡³Ê¹¥¤¤¤¤¤Í¡£»÷¹ç¤¦¤Í¡×¤ÈË«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¥½¡¼¥ë¤¬ÀÖ¤¤¹õ¤¤¥Ò¡¼¥ë¤Î·¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òÃËÀ¤ËË«¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Î»þ¤Ë¹Ö»Õ¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Á°¸¶¤µ¤ó¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢µ¤¤µ¤¯¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ç¤·¤¿¡£¶à¤ó¤Ç¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£