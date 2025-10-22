井上咲楽、一人暮らしの自炊メニュー公開「見習います」「全部美味しそう」
【モデルプレス＝2025/10/22】タレントの井上咲楽が10月21日、自身のInstagramを更新。日々の手料理などを公開し、反響が寄せられている。
【写真】井上咲楽「栄養考えてある」一人暮らしの自炊
井上は日々の食生活が垣間見える様々な写真を投稿。映像作家エリナ・オズボーンが写してくれたという、定食を食べる笑顔の写真や友人と食べたという食事の写真などとともに、日頃自炊している料理も公開している。「トマトハヤシのあまりと納豆。一人暮らしなので、バーっと作ってあまりをちびちび食べています」という説明では、トマトがたっぷりと入っていることがわかるハヤシに、納豆を添えた写真を公開。
「信海の魚は常に常備していて、さっとやいて食べる」という写真では、大きな鯵の干物にすだちを添え、納豆や雑穀ごはんが並んだ食卓が公開されている。また、ネギがたっぷりと載せられた伊勢うどんや、「ご飯炊いたこと忘れてて、翌朝カチカチになってることに気づいてレンチンしました」と説明がついたご飯の塊、焼いた肉と厚揚げの煮物の食卓の写真なども投稿されている。
この投稿に、ファンからは「見習います」「全部美味しそう」「栄養考えてある」「盛り付け上手」「自炊偉い」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
