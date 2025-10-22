KAWAII LAB.×TGC、初コラボイベント開催決定 FRUITS ZIPPER・CUTIE STREETら5組が出演【KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC】
【モデルプレス＝2025/10/22】アソビシステムによるアイドルプロジェクト・KAWAII LAB.が、東京ガールズコレクションとタッグを組み、KAWAIIを凝縮した祭典「KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC」（以下、カワラボTGC）を、2026年1月11日にツインメッセ静岡にて開催することがわかった。
KAWAII LAB.に所属する、2025年10月8日の台北公演を皮切りに、グループ史上初となるアジアツアー「FRUITS ZIPPER 1st ASIA TOUR 2025」を開催中のFRUITS ZIPPER、代表曲「倍倍FIGHT！」はTikTok人気曲ランキングで10週連続1位を記録するなど、2025年にブレイクを果たしたCANDY TUNE、11月にグループ初の全国ツアー「SWEET STEADY JAPAN TOUR 2025 -AUTUMN-」を開催することが決定しているSWEET STEADY、2025年に開催した初の全国ツアー1st ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2025「CAN’T STOP CUTIE」で48000人を動員し成功を収めたCUTIE STREET、そしてデビューを目指す次世代メンバーKAWAII LAB. MATESの5組が総出演する。
TGCならではの華やかなステージ演出と、KAWAII LAB.が世界に誇る多彩なアイドルカルチャーが交差する、ここでしか見られないスペシャルなイベントとなる。コンセプトは「KAWAIIで世界を埋めつくす」。ファッションや音楽、カルチャーを通じて、“KAWAII”という感性をポジティブな力に変え、日本から世界へと届けていく̶̶そんなKAWAII LAB.の理念を体現する。メンバーによる特別企画やファンと一緒に楽しめるコンテンツも予定しており、新しい年の始まりにふさわしい“HAPPY NEW KAWAII”を静岡より届ける。（modelpress編集部）
今回初めての「KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC」開催、とっても嬉しいです◆（◆：正確にはハートマーク）静岡での開催ということで、私たちFRUITS ZIPPERもステージから静岡を思いっきり盛り上げられるように、元気いっぱいがんばりますっ！ファッションと音楽、そして“NEW KAWAII”の力で、会場のみんなが笑顔になれるようなキラキラのステージをお届けします▲（▲：正確には音符マーク）静岡の皆さん、そして全国の皆さんに、私たちらしいハッピーをお届けしますので、楽しみにしててくださいね◆
私たちらしいポップでカラフルな世界観を、音楽とともに精一杯お届けします！会場にお越しの皆さまに、笑顔と「かわいい」があふれる時間をお届けします！！みんなで楽しんでいただけるよう、心を込めてパフォーマンスします！楽しんでいきましょう！！
「KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC」初開催うれしいです！全グループが大集合する特別な1日がやってきます！2026年のはじまりを、KAWAII LAB.そしてすいーでぃーのみんなと一緒に迎えられるなんて幸せです■（■：正確には指ハート絵文字）ここだけの企画や、ファンのみなさんと一緒に楽しめることもたくさん用意してるよ！笑顔でいっぱいの1日にして、新しい1年をいっしょにスタートしようね●（●：正確には花束絵文字）
「KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC」の初開催が決定しました！私たちきゅーすととしても初めての静岡でのイベントで、お世話になっている、そして憧れのTGCさんとタッグを組んで、ファッションと音楽で静岡をめいくあっぷしちゃいます◆「KAWAII MAKER」として、2026年もみなさんに「KAWAII」をお届けしていくのでよろしくお願いします！
今回、初開催となる「KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC」にKAWAII LAB. MATES が出演できとっても嬉しいです■「おでん」のような熱々のステージにできるようKAWAII LAB. MATESらしい「可愛いさ」「明るさ」「元気さ」をお届けしちゃいます◯（◯：正確にはハート絵文字）みんなと一緒に楽しい年初めにしましょ△（△：正確には白ハート絵文字）
開催日時：2026年1月11日（日）開場12：00／開演14：00
会場：ツインメッセ静岡 北館大展示場（〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金3丁目1-10）
キャスト：FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、KAWAII LAB. MATES ほか
ステージ内容：ファッションショー、ライブパフォーマンス ほか
