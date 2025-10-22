トラジャ七五三掛龍也、STARTO所属タレントのレア名字紹介「道枝」は全国に10人
【モデルプレス＝2025/10/22】Travis Japanの七五三掛龍也が21日、日本テレビ系バラエティー番組「踊る！さんま御殿！！」（毎週火曜よる8時〜）に出演。STARTO ENTERTAINMENT所属タレントの珍しい名字を紹介した。
【写真】トラジャ七五三掛龍也のあざといポーズ
この日、同番組では「メジャー名字 vs 超レア名字」と題し、珍しい名字を持つ芸能人が集結。七五三掛は、自身の名字の読み方ついて尋ねられると「七五三掛（しめかけ）です」と説明し、「東京では（同じ名字の人に）会ったことないですね。地元だといるんですよ。そんなに珍しくなくて、中学校で1学年に3人ぐらいはいました」と地元では珍しい名前ではないことを明かした。
また「僕たちの事務所って珍しい名字が多くて」と語り、自身が所属しているSTARTO ENTERTAINMENTの珍しい名字を紹介する場面も。なにわ男子の道枝駿佑や、20th Centuryの井ノ原快彦、SixTONESの高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」）、Hey! Say! JUMPの伊野尾慧・八乙女光の名字が紹介された。
番組によると「高地」は全国に10人、「伊野尾」は20人、「八乙女」は130人、「井ノ原」は150人であることが紹介され、「道枝」は全国に10人しかいないことが紹介されるとスタジオからは驚きの声が上がっていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】トラジャ七五三掛龍也のあざといポーズ
◆七五三掛龍也、同じ名字は「地元だといる」
この日、同番組では「メジャー名字 vs 超レア名字」と題し、珍しい名字を持つ芸能人が集結。七五三掛は、自身の名字の読み方ついて尋ねられると「七五三掛（しめかけ）です」と説明し、「東京では（同じ名字の人に）会ったことないですね。地元だといるんですよ。そんなに珍しくなくて、中学校で1学年に3人ぐらいはいました」と地元では珍しい名前ではないことを明かした。
◆七五三掛龍也、STARTO所属の珍しい名字を紹介
また「僕たちの事務所って珍しい名字が多くて」と語り、自身が所属しているSTARTO ENTERTAINMENTの珍しい名字を紹介する場面も。なにわ男子の道枝駿佑や、20th Centuryの井ノ原快彦、SixTONESの高地優吾（※「高」は正式には「はしごだか」）、Hey! Say! JUMPの伊野尾慧・八乙女光の名字が紹介された。
番組によると「高地」は全国に10人、「伊野尾」は20人、「八乙女」は130人、「井ノ原」は150人であることが紹介され、「道枝」は全国に10人しかいないことが紹介されるとスタジオからは驚きの声が上がっていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】