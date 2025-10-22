＝LOVE大谷映美里「金髪ふわふわウェーブ」ビジュにファン悶絶「思わず二度見」「ギャルっぽくて最高」
【モデルプレス＝2025/10/22】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が10月21日、自身のInstagramを更新。「金髪ふわふわウェーブ」のビジュアルを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】指原プロデュース27歳美女「思わず二度見」衝撃のビジュ変
大谷は「金髪ふわふわウェーブ可愛い」とつづり、ぱっつん寄りのシースルーバングにゆるウェーブがかかった金髪ロングヘア姿でカメラに笑顔を向けている写真を投稿。今までの落ち着いたカラーから、雰囲気をがらりと変えている。
この投稿には「天使すぎる」「ギャルっぽくて最高」「可愛すぎて息止まった」「思わず二度見した」「似合う」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
