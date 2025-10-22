参政党ボードメンバー（役員）で、党政調会長補佐の豊田真由子氏（51）が22日、自身のSNSを更新。自民党の高市早苗首相（64）と石破茂前首相（68）から、かけられた言葉を明かした。



【写真】高市首相と再会！集合写真に収まる

高市首相と石破氏は21日、国会内で各党を回り、総理就任、退任のあいさつを行った。参政党の神谷宗幣代表（48）が同日、Ｘで「高市新総理の就任のご挨拶と石破元総理の退任のご挨拶を参議院議員全員でお受けしました。一人の時はご挨拶も受けられなかったので、党の成長を感じました。国会でしっかり議論させていただきます」と報告。神谷氏のポストを引用した元自民衆院議員の豊田氏は「高市総理からは『あちこち、引っ張りだこじゃない～』、石破前総理からは『ここにおったんか～』と、お二方ともからあたたかいお言葉をいただきました。ありがとうございました。神谷宗幣代表のもと、日本国と国民のため、しっかり働いてまいります」と振り返った。



21日には、インスタグラムで「本日、国会の首班指名選挙にて高市早苗先生が第104代内閣総理大臣に指名されました。誠におめでとうございます。1885年の内閣設置以来140年にして初の女性首相誕生とのことです。まさに、私たちは歴史を目の当たりにしたのだ、と思います」と祝福していた。



