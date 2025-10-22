TGC×KAWAII LAB.初コラボイベントが静岡で開催 FRUITS ZIPPER、CANDY TUNEら総出演
TGCとKAWAII LAB.が初めてコラボするイベント『KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC（以下、カワラボTGC）』が、2026年1月11日に静岡・ツインメッセ静岡で開催することが決定した。「KAWAIIで世界を埋めつくす。」をコンセプトに、日本発の“NEW KAWAII”を世界へ発信する。
【動画】FRUITS ZIPPER「NEW KAWAII」MV
『カワラボTGC』はKAWAII LAB.に所属するFRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、そして次世代メンバーKAWAII LAB. MATESの5組が総出演するスペシャルイベント。TGCならではの華やかなファッションショーに加え、ライブパフォーマンスやメンバーによる特別企画も予定されている。
FRUITS ZIPPERは「静岡での開催ということで、ステージから思いっきり盛り上げたい。“NEW KAWAII”の力で笑顔を届けます」と意気込みを語り、CANDY TUNEは「私たちらしいポップでカラフルな世界観を届けます！」とコメント。SWEET STEADYも「全グループが大集合する特別な1日がやってきます！ 新しい年の始まりを一緒に迎えましょう」と呼びかけた。
さらに、CUTIE STREETは「憧れのTGCさんと一緒に静岡をメイクアップしちゃいます」と約束し、KAWAII LAB. MATESは「おでんのような熱々のステージにします！」とかわいらしくコメント。年始を彩る“KAWAII”の祭典として、ファンとともに2026年を盛り上げる。
チケットはKAWAII LAB.オフィシャルファンクラブで10月25日から先行発売。その後、各アーティストFC先行などが行われる。
●アーティストコメント（▽＝ハート）
・FRUITS ZIPPER
今回初めての「KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC」開催、とっても嬉しいです▽ 静岡での開催ということで、私たちFRUITS ZIPPER もステージから静岡を思いっきり盛り上げられるように、元気いっぱいがんばりますっ！ファッションと音楽、そして“NEW KAWAII”の力で、会場のみんなが笑顔になれるようなキラキラのステージをお届けします♪ 静岡の皆さん、そして全国の皆さんに、私たちらしいハッピーをお届けしますので、楽しみにしててくださいね▽
・CANDY TUNE
私たちらしいポップでカラフルな世界観を、音楽とともに精一杯お届けします！
会場にお越しの皆さまに、笑顔と「かわいい」があふれる時間をお届けします！！
みんなで楽しんでいただけるよう、心を込めてパフォーマンスします！
楽しんでいきましょう!!
・SWEET STEADY
「KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC」初開催うれしいです！全グループが大集合する特別な1日がやってきます！2026年のはじまりを、KAWAII LAB.そしてすいーでぃーのみんなと一緒に迎えられるなんて幸せです▽ここだけの企画や、ファンのみなさんと一緒に楽しめることもたくさん用意してるよ！
笑顔でいっぱいの1日にして、新しい1年をいっしょにスタートしようね！
・CUTIE STREET
「KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC」の初開催が決定しました！
私たちきゅーすととしても初めての静岡でのイベントで、お世話になっている、そして憧れのTGCさんとタッグを組んで、ファッションと音楽で静岡をめいくあっぷしちゃいます▽
「KAWAII MAKER」として、2026 年もみなさんに「KAWAII」をお届けしていくのでよろしくお願いします！
・KAWAII LAB. MATESコメント
今回、初開催となる「KAWAII LAB. COLLECTION produced by TGC」に
KAWAII LAB. MATESが出演できとっても嬉しいです▽
「おでん」のような熱々のステージにできるようKAWAII LAB. MATES らしい「可愛いさ」「明るさ」「元気さ」をお届けしちゃいます▽
みんなと一緒に楽しい年初めにしましょ▽
