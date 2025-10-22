ベリエちゃん＆ブルーベリエちゃんのアイテム全13型登場 ウォーターボトル・ルームシューズなど実用的アイテムずらり
アダストリアのスタイルエディトリアルブランド「niko and ...」発のフェミニンテイストな服飾雑貨ブランド「tiny tiny」は、ナルミヤ・インターナショナルが展開するジュニアブランドの「mezzo piano junior（メゾピアノ ジュニア）」とのコラボレーションアイテムを24日より公式WEBストア「and ST（アンドエスティ）」にて先行予約開始、11月13日より「tiny tiny」ルミネエスト新宿店、公式WEBストア「and ST」にて発売する。
【写真】ベリエちゃんの存在感がすごい！『お顔ルームシューズ』
また、発売同日より「tiny tiny」ルミネエスト新宿店限定で、対象商品を含む税込4400円以上購入すると、カレンダーポスターをプレゼントするノベルティキャンペーンや、限定のグラフィックが入ったレシート写真機を体験できるイベントを開催する。
「tiny tiny」は、“スタイリストは、じぶんがいい。-Feminine convenience stand-”をコンセプトに、トレンド要素を取り入れたバッグやポーチ、アクセサリーに加え、スマホショルダーといったガジェット系アイテムまで豊富な服飾雑貨をラインナップ。「mezzo piano junior」のかわいらしいフリルや、リボンの世界観と象徴的なピンクに親和性を感じてコラボレーションに至った。
同コレクションでは、冬にピッタリなツイード素材のポーチチャームや、バッグに付けて持ち運びたいミラーチャーム、散りばめられたイラストがかわいいウォーターボトルなど、平成のときめきがよみがえる大人ガーリーなコレクションを展開する。
また、発売同日より「tiny tiny」ルミネエスト新宿店限定で、対象商品を含む税込4400円以上購入すると、カレンダーポスターをプレゼントするノベルティキャンペーンや、限定のグラフィックが入ったレシート写真機を体験できるイベントを開催する。
「tiny tiny」は、“スタイリストは、じぶんがいい。-Feminine convenience stand-”をコンセプトに、トレンド要素を取り入れたバッグやポーチ、アクセサリーに加え、スマホショルダーといったガジェット系アイテムまで豊富な服飾雑貨をラインナップ。「mezzo piano junior」のかわいらしいフリルや、リボンの世界観と象徴的なピンクに親和性を感じてコラボレーションに至った。
同コレクションでは、冬にピッタリなツイード素材のポーチチャームや、バッグに付けて持ち運びたいミラーチャーム、散りばめられたイラストがかわいいウォーターボトルなど、平成のときめきがよみがえる大人ガーリーなコレクションを展開する。