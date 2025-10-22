散歩中、たまに会うおばあちゃん→普段は人に近づかない犬が…思わず泣けてくる光景が42万表示「気持ちが通じ合ってる」「微笑ましい」と感動
普段は自分から人に近づくことがない愛犬が、お散歩中に出会ったおばあちゃんに…。涙なしでは見られないその光景は記事執筆時点で42万回を超えて表示されており、1.1万件のいいねが寄せられることとなりました。
【写真：散歩中、たまに会うおばあちゃん→普段は人に近づかない犬が…思わず泣けてくる光景】
普段は人に自分から近づかない犬が…
Xアカウント『@tarao_to_gon』に投稿されたのは、約1年程前に飼い主さんの元へやってきた「テツ」くんのお姿。
普段のお散歩中、通りゆく人に自ら近づいていくようなことはないというテツくん。しかしこの日、たまに会うおばあちゃんに歩み寄り、撫でてもらっていたのだとか。
散歩中、おばあちゃんに見せた行動に反響
おばあちゃんは幼少期から犬と暮らしていたという大の犬好きなのだそうで、テツくんはその優しさや温かさを感じ取ったのではないか、と飼い主さんは語られています。
というのも、テツくんは約10年前、とある女性に命を救われて大切に大切に育てられてきたのだそう。約1年前、育ての親であるおばあちゃんの体調等を鑑みて飼い主さんの元へやってきたのだといいます。
おばあちゃんの優しさや、雰囲気からその頃を思い出したのではないか…という声もあり、テツくんのおばあちゃんが纏う優しく温かい雰囲気は多くの人々の胸を打つことになったのでした。
この投稿には「犬って分かってますよね」「おばあちゃんのことを思い出したのかな」「気持ちが通じ合ってるんですね」「微笑ましい」などのコメントが寄せられています。
表情豊かでのんびり屋さんな男の子
2024年6月、飼い主さんの元へやってきたというテツくん。のんびり屋さんでとっても表情豊かな男の子。飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすそのお姿は、日々たくさんの癒やしを発信し続けています。
写真・動画提供：Xアカウント「@tarao_to_gon」さま
執筆：ayano
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。