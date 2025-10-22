お布団で寝ていたはずのワンコの姿が見えないので、探しに行ってみたら…？まさかの場所でくつろいでいた姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で6万6000回再生を突破しています。

【動画：布団で寝ていたはずの犬が行方不明に→家中を探してみたら…まさかの場所で発見される光景】

布団で寝ていたはずのワンコがいない！？

YouTubeチャンネル「元猟犬りゅうちゃんねる」に投稿されたのは、元猟犬の「りゅう」さんがお家の中で行方不明になった時の様子。この日、りゅうさんはお布団で寝ていたはずなのに、いつの間にかいなくなっていたそう。飼い主さんは「どこに行ったんだろう？」と心配になり、探しに行くことに。

まず飼い主さんは玄関に行ってみたのですが、りゅうさんの姿は見当たらなかったそう。そしてふと洗濯機がある部屋の方を見ると、なぜか少しだけドアが開いていたとか。電気をつけて、部屋の中を覗いてみたら…？

まさかの場所で発見

なんと床に散乱した洗濯物の上で、りゅうさんが寝ていたとか！まさかこんな場所にいるとは思っていなかったため、「なんで？」と驚く飼い主さん。そばに行って「なんでこんなところに？どうしたん？」と聞いてみると、りゅうさんはちょっぴり気まずそうに上目遣いでチラチラ見てきたそうです。

大好きな家族の匂いがする洗濯物に埋もれて眠りたかったのか、それとも飼い主さんに構ってほしくて「いなくなったら探しに来てくれるかな？」と試すような行動をとったのか…。りゅうさんが洗濯物の上にいた理由ははっきりとはわかりませんが、なんにせよ可愛くて愛おしいですね。

一緒に寝室へ

りゅうさんは飼い主さんに見つかった後も洗濯物の上から動こうとしなかったのですが、「向こう行こうよ。おいで」と誘うと起き上がったそう。そしてのそのそ…と寝起き特有のゆったりした動きで寝室へ移動。

寝室に戻ったりゅうさんは、飼い主さんの方を見てしっぽをフリフリしてから、お布団の上へ。やはり探しに来てもらえたことが嬉しいのか、なんとなく満足そうな様子で眠りについたそうですよ。

この投稿には「きっと洗濯物の中に好きな人の匂いがあったんでしょうね」「主が探しに来てくれるのを待っていたかのよう」「ばつの悪そうな顔してやんのｗ」「見かけはカッコいいのに、してることは可愛すぎる」といったコメントが寄せられています。

りゅうさんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「元猟犬りゅうちゃんねる」をチェックしてくださいね。飼い主さんのお子さんや同居犬「もか」ちゃんとのふれあいも、ほっこりするので必見ですよ！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「元猟犬りゅうちゃんねる」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。