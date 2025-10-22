ダルビッシュ有投手と松井裕樹投手が所属するパドレスが、来季監督候補としてＢ・エスポジト・ベンチコーチと面談したことが明らかになった。米情報サイト「ジ・アスレチック」が伝えたと、米情報サイトの「トレードルーマーズ」が２１日（日本時間２２日）に報じた。

パドレスは今季ナ・リーグ西地区で２位。ポストシーズンのワイルドカードシリーズでカブスと対戦し、敗退した。シルト監督が電撃辞任を発表したため、後任が急浮上した。

エスポジト氏は最初に面談が確認された候補で、同サイトによると、ニーブラ投手コーチや、ロレッタ・アシスタントコーチら他の内部昇格候補とも面談を済ませている可能性がある。これらの候補が就任する場合は、シルト前監督の路線を継承する方針の表れになる。

エンゼルスの新監督候補として名前が挙がっていたＡ・プホルス氏も候補の一人で２２日（同２３日）に面談が予定されているという。また大穴として、ウィンターリーグなどで監督をつとめた経験があり、パ軍のスペイン語実況アナを１５年務めているＣ・ヘルナンデス氏も就任に意欲を見せており、急きょ始まった後任監督探しは慌ただしく進められている。