¡¡¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î¿ùÂ¼ÂÀÂ¢»á¤¬£²£²Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÂç²¼ÍÆ»Ò¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄÆâ³Õ¤¬¡¢µ×¡¹¤Î¼«Ì±ÅÞÃ±ÆÈ¤ÎÆâ³Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤Î¡Ö¸øÌÀÅÞ¤Î¹¶·âÎÏ¡×¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¹â»ÔÆâ³Õ¤Î³ÕÎ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¿ùÂ¼»á¤Ï¡¢¼«¿È¤¬µÄ°÷ÅöÁª¤·¤¿¤È¤¤ÎÆ±´ü¤¬ÂçÀªÆþ³Õ¤·¤¿¤³¤È¤Ë´¶³´¿¼¤²¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÃíÌÜÉôÊ¬¤È¤·¤Æ¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬£²£¶Ç¯¤Ö¤ê¤ËÏ¢Î©Î¥Ã¦¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹ñ¸òÂç¿Ã¥Ý¥¹¥È¤â´Þ¤á¡¢Âç¿ÃÁ´°÷¤¬¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö£²£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼«Ì±ÅÞÃ±ÆÈÀ¯¸¢¡£¸øÌÀÅÞ¤¬ÌîÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¹¶·âÎÏ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎÉ¤µ¡¢¤¹¤´¤µ¡¢¤¿¤¯¤Þ¤µ¤·¤µ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¸«¤Æ¡¢¥À¥á¤Ê¤È¤³¤í¡¢°¤¤¤È¤³¤í¤â¸«¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¡Ö²æËý¤Î¸Â³¦¤Ç¤ÎÏ¢Î©²ò¾Ã¤Ç¤¹¤«¤é¡¢£²£¶Ç¯ÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¤É¤¦ÇúÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¹â»ÔÆâ³Õ¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¤ÏÂÐ¸øÌÀÅÞ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤Ä¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂåÉ½¼ÁÌä¤ÇÀÆÆ£ÂåÉ½¤¬¤É¤ó¤Ê¼ÁÌä¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤È¤Ï¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê¼ÁÌä¤¹¤ë¤«¡£¤³¤ÎÊÕ¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£