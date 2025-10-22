小郷選手は楽天モバイルパーク宮城で行われた対千葉ロッテ23回戦、4対4で迎えた延長12回裏、無死走者無しの場面で右中間スタンドへ劇的なサヨナラ本塁打を放った。

この試合、初回に千葉ロッテが先制すると、4回表にも2本の適時打等でリードを4点に広げる。対する、東北楽天打線は4回裏に2点を返し、さらに6回裏、二死二、三塁の場面で石原選手が2点適時打を放ち、試合を振り出しに戻る。以降、両チーム共に好機を生かせず、硬直状態が続き、試合は延長戦に突入。10回表からは7番手・津留粼投手が東北楽天のマウンドに上がると、2イニングを無安打無四球と完璧な投球を披露。12回表には8番手・江原投手が上がり、一死一、二塁のピンチを招くも、見事 に併殺打で切り抜け、最終回の攻撃に全てを託した。迎えた12回裏、代走から途中出場していた小郷選手が打席に。2球目の外角直球を力強く振りぬくと、打球は右中間スタンドに飛び込み、4時間21分の激闘に終止符を打つ劇的なサヨナラ本塁打となった。

球団通算2000号をサヨナラ本塁打という最高の形で飾り、スタンドは歓喜の渦に包まれた。

――受賞の感想をお願いします

「9月、10月度のスカパー！サヨナラ賞を受賞したということで、非常にうれしく思っています。何より数ある名場面の中から、僕のシーンが選ばれたということで、うれしく思っています」

――最近ハマっていることはありますか？

「3歳の娘にシルバニアファミリーの初めてのお家を買いまして、その家具集めに僕は今ハマっています！家具が付いていると思ったのですが、別売りだったので、楽しんで購入しました」

――小郷選手にとって、癒される瞬間はどんな時ですか？

「最近アイマスクをいただいたことがあって、それを付けて寝ることが癒される瞬間です。これまでアイマスクを付けて寝たことがなかったのですが、本当に睡眠の質が高まるので、欠かさず装着して寝るようにしています！」

――地元・岡山県倉敷市の今おすすめしたいものはありますか？(スポット・グルメ・お店)

「倉敷美観地区というところがあって、昔ながらの風景や建物など他の場所では見ることのできない景色が広がっているので、ぜひ一度訪れてみてください！グルメだと球場でも出しているのですが、ふるいちのぶっかけうどんという店があって、今は寒くなってきているので、温かいぶっかけうどんがおすすめです！」

――スカパー！で視聴されている視聴者ファンのみなさんへ一言お願いします

「スカパー！視聴者の皆さん、12回の裏まで熱い応援ありがとうございました。試合を決めるサヨナラホームランというのは、人生初だったのです。また、来年来シーズンも、このような素晴らしい賞をいただけるように、精一杯頑張っていきますので、来年も12回裏までご視聴、よろしくお願いします！」

文＝HOMINIS編集部

