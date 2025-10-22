LE SSERAFIM¥Á¥§¥¦¥©¥ó¡¢ÈþµÓÆ©¤±¤ë¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥Ä¤òÆ²¡¹Ãå¤³¤Ê¤·¡Ö²Ä°¦¤µ¸Â³¦ÆÍÇË¡×¡Ö¤ä¤ó¤Á¤ã´¶¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/22¡Û5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤Î¥¥à¡¦¥Á¥§¥¦¥©¥ó¡ÊKIM CHAEWON¡Ë¤¬10·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥í¥Ã¥¯É÷¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÈþ¤·¤¤µÓ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û25ºÐ¿Íµ¤´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¡¢ÈþµÓÆ©¤±¤ë¥¿¥¤¥Ä»Ñ
¥Á¥§¥¦¥©¥ó¤Ï¡¢¥¤¥¨¥í¡¼·Ï¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤È¤È¤â¤Ë¡¢³¹³Ñ¤Ç¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¤òÅê¹Æ¡£¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¹õ¤¤T¥·¥ã¥Ä¤Ë´Å¤á¤Î¥ß¥Ë¾æ¤Î¥ì¡¼¥¹¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢Çò¤¤¥ì¡¼¥·¡¼¤Ê¥¿¥¤¥Ä¤òÍú¤¤¤Æ¤ª¤É¤±¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿Èþ¤·¤¤µÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤µ¸Â³¦ÆÍÇË¡×¡ÖËå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤ä¤ó¤Á¤ã´¶¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö´Å¿É¥³¡¼¥Ç¤Ë¹ç¤¦¡×¡ÖµÓåºÎï¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡LE SSERAFIM¥Á¥§¥¦¥©¥ó¡¢¥í¥Ã¥¯É÷¥³¡¼¥Ç¤ÇÈþµÓÈäÏª
¢¡LE SSERAFIM¥Á¥§¥¦¥©¥ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
