乃木坂46岡本姫奈、同期4人でディズニー満喫「ミニ丈コーデ可愛い」「お揃いカチューシャ真似したい」の声
【モデルプレス＝2025/10/22】乃木坂46の岡本姫奈が10月20日、自身のInstagramを更新。同期と東京ディズニーシーを訪れた際の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】乃木坂46同期4人、プラベディズニーショット
岡本は「去年くらいから『行きたいね〜』って話してた場所。やっと叶って嬉しかった」と念願の東京ディズニーシーを訪れたことを報告。「大学終わりに駆けつけてくれたてれちゃん ありがとうだよ」と乃木坂46の池田瑛紗も一緒だったことを明かし、メンバーの菅原咲月、中西アルノも写った同期4人の集合ショットを載せている。
岡本はスラリと伸びた脚が際立つミニ丈を着こなしており、チェックの耳と大きなリボンの付いたカチューシャをつけ、ミッキーマウスのサングラスを掛けている姿や、全力でゲームを楽しんでいる動画を投稿している。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「姫奈ちゃんのミニ丈コーデ可愛い」「めちゃめちゃ楽しそう」「テンション高めなのが伝わる」「お揃いカチューシャ真似したい」「こっちまで笑顔になる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆岡本姫奈、東京ディズニーシー満喫
◆岡本姫奈の投稿に反響
