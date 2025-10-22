職員とホテルで密会していた問題で、群馬県前橋市の小川晶市長（42）は、「公約を実現することが私に課せられた責任」とXで続投の意思を改めて表明したが、疑問や批判が収まらない事態になっている。

部下の既婚男性と10回以上ラブホテルで密会していたことが発覚し、小川市長は、「反省も含めて考える時間をいただきたい」などと話していたが、2025年10月17日になって、会見で態度を表明した。

Xアカウントは、リプライをほぼシャットアウト

小川市長は、「選挙の時の公約を一日でも早く果たしてほしいという市民の強い言葉をいただいた」として続投を表明し、道義的責任を明確にするために自らの報酬を50％削減すると明らかにした。

その後、1か月ぶりにXを更新し、「私の行動により、市民の皆さまにご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます」とまず謝罪した。そのうえで、「多くのご意見を受け止め、熟慮の末、掲げた公約を実現することが私に課せられた責任であると改めて決意しました」と改めて続投の意思を明確にした。そして、「信頼を取り戻すには、言葉ではなく行動です。教育・福祉・防災など、市民の暮らしを守るために、誠実に取り組み続けます」としている。

小川市長のXは、自らがフォローしているアカウントなどだけがリプライを送れる設定になっている。このため、ほとんど反応はなかったが、ネット上では、続投への不満がくすぶっている。

議会内にも不信感広がり、第三者委設置の要求も

「世評に対して鈍感だ」「公約実現は免罪の理由になりません」「辞任して出直しすべき」といった声が続々書き込まれた。一方で、「誰しもが踏み外す危険性はある」「批判も強いですが 頑張って下さい」と支援する向きも一部ではあった。

報道によると、小川市長は10月21日、市議会で非公開の説明会を開き、改めて続投の意思を伝えたが、議会内も不信感が広がっている。富田公隆議長は、「やはり説明責任を果たせていないし、出直し選挙をするべきだという声を受けていると多くの議員が述べていた」とただしたが、小川市長は、市政を「しっかりと前に進めていく選択をしたい」との説明を繰り返したという。

富田議長は、ホテル密会の経緯を審議する第三者委員会の設置を市に求めており、議会では22日、各会派の代表者会議を開き、改めて対応を検討する予定だ。

（J-CASTニュース編集部 野口博之）