新型「軽スーパーハイトワゴン“EV”」世界初公開へ！ めちゃ広い“背高ボディ”に超便利な「スライドドア」採用！ 同カテゴリ初の“電気自動車”は中国BYDから登場か！ JMS2025で実車披露！

新型「軽スーパーハイトワゴン“EV”」世界初公開へ！

2025年10月22日、中国の自動車メーカー「BYD」は、同年10月30日から東京ビッグサイト（東京国際展示場）で開催される「JAPAN MOBILITY SHOW（ジャパンモビリティショー）2025」において、出展車両の追加情報を発表しました。

そのなかで、軽自動車のEV（電気自動車）のプロトタイプを世界初公開することを明らかにしています。

新型「軽スーパーハイトワゴン“EV”」世界初公開へ！

【画像】超カッコイイ！ これが新型「軽スーパーハイト“EV”」です！（20枚）

BYDは、1995年に広東省深セン市に設立されたバッテリーメーカーを発祥とし、現在では世界でもっとも多くの電動モデル（EV／PHEV）を販売する自動車メーカーに成長しています。

2023年からは日本市場でも乗用車を販売しており、現時点ではEVのみをラインナップしていますが、日本向けのPHEVや日本市場専用設計の軽規格EVも開発しているとされ、注目を集めていました。

そして今回、ついに上記の軽規格BEVにあたる新型モデルが登場することが発表されたのです。

まず明らかになったのは、ボディタイプがスーパーハイトワゴンで、リアドアにスライドドアを採用するということ。

これは現在の日本の軽自動車で最も人気のあるカテゴリで、全長と全幅を規格枠いっぱいに取るとともに、全高も高く設計することで、広大な車内空間を確保します。

具体的にはホンダの「N-BOX」やダイハツの「タント」など、軽自動車界のビッグネームがひしめき合う激戦区のカテゴリなので、ここに新型軽EVを投入することからもBYDの自信の高さがうかがえます。

また、BYDの新型軽EVはバッテリーに、同社独自にして最新のバッテリー技術「ブレードバッテリー」を搭載するとのこと。

このブレードバッテリーとは、バッテリーセルを従来のパック状ではなく、薄い板状（ブレード）にしたもので、安全性の高さが最大の特徴。

外部から強い衝撃や損傷を受けた際にバッテリー内部での熱暴走が起こりにくく、過去にバッテリーの安全性を実証する「クギ刺し試験」を行った際には、発火はおろか発煙すら確認されませんでした。

このように、日本市場に最適化した専用設計によって開発された、BYDの新型軽EV。

現在のところ日本の自動車メーカーからも、軽スーパーハイトワゴンのEVは発売されていないため、大きな関心を集めることは間違いありません。

「地球の温度を1℃下げる」という企業理念を掲げるBYDの、新たなチャレンジがどのような新型モデルとして結実するのか、ジャパンモビリティショー2025でその全貌が明らかになるでしょう。

そのほか、BYDはジャパンモビリティショー2025で「J6 リビングカー」を日本初公開するとともに、全13台のモデルを展示する予定です。