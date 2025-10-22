２２日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３２９．９８ポイント（１．２７％）安の２５６９７．５７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１２８．３４ポイント（１．３８％）安の９１７４．３２ポイントと３日ぶりに反落した。売買代金は１２８１億４１７０万香港ドルに縮小している（２１日前場は１５０６億９９００万香港ドル）。

投資家の慎重スタンスが強まる流れ。トランプ米大統領の発言を受け、米中関係の改善期待がやや後退した。トランプ氏は２１日、中国の習近平・国家主席との関係は良好で、次回会談で良いディール（通商取引）が結べる見通しと述べながらも、中国との貿易関係は不公平だったと強調。予定している首脳会談が実現しない可能性にも言及している。前日までは、通商問題で応酬を続けている米中関係が緩和に向かうとの見方が優勢だっただけに、水を差された格好だ。

もっとも、下値を叩くような売りはみられない。中国の政策に対する期待感が相場を下支えしている。来年から始まる第１５次５カ年計画（２０２６〜３０年）について中国共産党が議論する第２０期中央委員会第４回全体会議（４中全会）は２０日にスタートし、あす２３日に終了する予定。内需拡大などが主要テーマになるとみられている。また、一部の市場関係者は、年末までに預金準備率と政策金利が引き下げられると予測した。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、中国オンラインゲーム大手の網易（ネットイース：９９９９／ＨＫ）が５．２％安、電子機器受託製造サービス（ＥＭＳ）の比亜迪電子（ＢＹＤエレクトロニック：２８５／ＨＫ）と医薬品メーカーの石薬集団（１０９３／ＨＫ）がそろって４．９％安と下げが目立った。

セクター別では、金鉱が安い。山東黄金鉱業（１７８７／ＨＫ）が３．８％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が３．７％、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が３．６％、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が３．５％ずつ下落した。金相場の急落が逆風。昨夜のＮＹ市場では、金先物が前日比で５．７％下落し、一日での下げ率は過去最大規模を記録した。

医薬セクターも売られる。石薬集団のほか、百済神州（６１６０／ＨＫ）と泰生物製薬（６９７８／ＨＫ）がそろって３．６％安、中国生物製薬（１１７７／ＨＫ）が３．５％安で引けた。

自動車セクターもさえない。長城汽車（２３３３／ＨＫ）が２．７％安、小鵬汽車（９８６８／ＨＫ）が２．２％安、比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）が１．８％安、理想汽車（２０１５／ＨＫ）が１．７％安で前場取引を終えた。

半面、中国不動産セクターの一角はしっかり。雅居楽集団ＨＤ（３３８３／ＨＫ）が５．１％、碧桂園ＨＤ（２００７／ＨＫ）が１．８％、融創中国ＨＤ（１９１８／ＨＫ）が１．３％、深センＨＤ（６０４／ＨＫ）が１．２％ずつ上昇した。

他の個別株動向では、キャラクター商品「ラブブ」が世界的な人気を集めているフィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップ・マート：９９９２／ＨＫ）が４．２％高。販売好調が手がかりだ。２０２５年第３四半期（７〜９月）の売上高が前年同期比で２４５〜２５０％増加したと報告。うち中国本土が１８５〜１９０％増、海外が３６５〜３７０％増といずれも高い伸びを示している。

本土マーケットも３日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．４４％安の３８９９．０５ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが安い。素材、インフラ関連、医薬、自動車なども売られた。半面、不動産は高い。銀行、エネルギーも買われた。

