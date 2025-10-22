◇NBA レイカーズ109−119ウォリアーズ（2025年10月21日 クリプト・ドットコム・アリーナ）

NBAは21日（日本時間22日）に25―26年シーズンが開幕。レイカーズの八村塁（27）が開幕戦の本拠地ウォリアーズ戦に先発出場。2年連続開幕スタメンで、2連続で3Pシュートを決めるなど9得点4リバウンド2アシストをマーク。チームはルカ・ドンチッチが43得点と大暴れしたが、開幕戦を落とした。

NBA7年目を迎えた八村。「個人的な目標は、頑張ってチームが優勝できるようにしっかり貢献しながら、自分がNBAで7年間やってきたことをしっかり出していきたい」と意気込んでいた。

八村は2年連続開幕戦のスタメンに名を連ねた。第1Qはシュート機会がなく、残り3分54秒でベンチに下がった、第2Qはベンチスタート。残り8分51秒から途中出場し、残り1分28秒に右ウイング付近から3Pシュートを決めて初得点。さらに残り56秒で左ウイング付近から2本連続となる3Pシュートを沈めて、前半は6得点を記録した。

第3Qはスタートから出場。しかし得点には絡めず残り2分41秒でベンチに下がった。最終Qはベンチスタート。残り9分48秒からコートに立つと、残り5分22秒でトップから3Pシュートを沈めて後半初得点を挙げた。

八村は35分24秒出場。9得点４リバウンド3アシストをマークした。シュートは全て3Pシュートだった。6本試投で3本成功。3P成功率は50％だった。

チームは主力のルカ・ドンチッチが前半から22得点の大暴れ。1点ビハインドで前半折り返した。しかし第3Q開始早々に一気に突き放された。ドンチッチが両チーム最多43得点12リバウンド9アシストのトリプルダブルに迫る活躍を見せたが、逆転することはできず開幕戦を落とした。

次戦は24日（同25日）に本拠地ウルブズと対戦。今季初勝利を狙う。