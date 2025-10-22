SoYU GELの「Pop-up Room」、ポップで可愛いジェルネイル10色

SoYU GELが贈る新しいジェルネイルシリーズ「Pop-up Room」が2025年10月22日（水）10時より先行予約販売開始！テーマは「街が少しずつきらめき始める11月」。アドベントカレンダーを開けるようなワクワク感を指先に閉じ込めた10色のカラフルなジェルは、ポップで楽しいデザインが特徴です。日常に彩りを添える指先のアクセントとして、特別な瞬間を作り出してくれます。

「Pop-up Room」シリーズ、カラフルな10色で指先が華やかに

SoYU GELの新シリーズ「Pop-up Room」では、ワクワクするカラフルな10色が揃いました。アドベントカレンダーのように毎日開けたくなる、楽しいネイルカラーが勢ぞろい。

プリンセスブルーやミステリアスパープル、スーパーボールのようなビタミンオレンジなど、個性的でありながらも日常使いにぴったりなカラーが特徴です。

それぞれの色がもたらすポップでキュートな印象は、冬の始まりをさらに特別なものにしてくれます。

予約販売中！お得なまとめ買い割引＆特典情報

「Pop-up Room」シリーズは2025年10月22日（水）から予約販売がスタートし、11月1日（土）から本格的に発売されます。

オンラインショップでは、購入の際にまとめ買い割引も実施中！10個以上で10％OFF、20個以上で15％OFF、50個以上なら20％OFFというお得な割引を利用できます。

また、公式LINE友だち追加キャンペーンも実施中。友だち追加で1,000円OFFクーポンやセルフネイルテクニック満載の本もプレゼントされるので、この機会にぜひチェックしてみてください。

新しいネイルの世界を楽しもう！10色のカラフルな指先を手に入れて

SoYU GELの「Pop-up Room」シリーズは、カラフルで楽しいジェルネイルをお届けします。11月からの寒い季節にぴったりな、遊び心満載の色合いが指先を彩り、毎日が特別な日になります。

さらに、公式LINEで友だち追加をすると、お得な割引クーポンやセルフネイルのヒントも手に入るので、ネイル初心者にも嬉しい特典が満載！

この冬、指先から彩りを楽しみながら、季節を感じてください♪