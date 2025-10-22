演歌歌手の川井聖子（44）が22日までに自身のブログを更新。高市早苗首相とのツーショット写真を披露した。

川井は「高市早苗先生が、首相に（お写真は今年はじめのものです。突然のお願いにも関わらず、このcuteなポーズでお写真ご一緒して下さいました）奈良から初の総理大臣、歴史的瞬間、本当に嬉しいです」と高市首相とのツーショット写真を添え、祝福のコメントをつづった。

高市首相はあごに指を添えたかわいらしいポーズをとっている。

また、奈良県出身の川井は「日本の国のはじまりの地、奈良日本で初の女性首相の誕生!!色んなご意見があるのは承知の上ですが、やっぱり嬉しいです 女性として、勇気と希望を頂きました」と喜び「これから始まるのですね 美しく強い国、日本へ もう一度...『奈良の女です。ヤマトの国で育ちました』このお言葉、響きました」とつづった。

また「働いて働いて...とおっしゃっていましたが、先生にはお身体を大切にして末永く頑張って頂きたいです 今日という日は奈良県民の1人として... 本当に嬉しい事です」と高市首相にエールを送った。

川井は奈良県出身。奈良市観光大使、天理市PR大使、やまとこおりやま観光PR大使を務めている。