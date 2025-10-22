昨年9月の秋場所限りで現役引退した元大関・貴景勝の湊川親方の「別人級」最新ショットが話題となっています。



【写真】「誰これ感…」激ヤセした元貴景勝に衝撃

4日に行われた「貴景勝引退湊川襲名披露大相撲」に出席したロックバンド・マキシマムザホルモンのドラム・ボーカル担当のナヲさんは自身のXを更新。「なんと！貴景勝関の断髪式に参加し、恐れ多くも鋏も入れさせて頂きました」と報告し、湊川親方との2ショットを公開しました。紫の着物を着こなすナヲさんの隣には、現役時代の貴景勝の姿とはかなり異なる痩せてすっきりとした湊川親方の姿が見られます。黒紋付の着物をビシッと着こなす湊川親方の顔周りは輪郭がはっきりと分かるほどとなっています。



湊川親方の激変ぶりにSNS上では「誰か分からんかった」「もう別人」「た、貴景勝なの？！」「思わずググって確認してしまった」「誰これ感がすごいな…」「瘦せすぎじゃね！？」「病的なものではないといいな」「人間て、こんなに体型が変わるもんですかね…」と多くの驚きの声が寄せられました。



また、湊川親方は5月に両国国技館内の相撲博物館でのトークイベントに出席。昨年秋場所の引退時は170キロあった体重が、8カ月たった現在は「40キロ弱ぐらい落ちて130キロぐらい」と大幅に減量したことを公表しました。現役時代は「もともと食が強くない。気を抜いてしまうと体重が減った」と体づくりに対してストイックであったことを明かし、「現役から一番変わったことは無理してご飯を食べなくてよくなったこと」と笑っていました。