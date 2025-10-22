こっちのけんとの新曲で、ドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）の主題歌となっている「わたくしごと」が本日10月22日にリリース。あわせて本日23時にMVがプレミア公開される。

こっちのけんとにとって初のドラマ主題歌である本楽曲のMVは、7thシングル「もういいよ」のMVを手掛けたマザえもんと弘田マサユキが再びタッグを組んで制作。楽曲の持つ内面の揺らぎや優しさを、ドラマティックかつ美しく映像化している。

本楽曲についてこっちのけんとは、「真っ直ぐバラードで届けるような気持ちと、真っ直ぐになりきれない自分との葛藤を描いた一曲です！」と語っている。

・こっちのけんと コメント

こっちのけんとです！この曲は真っ直ぐバラードで届けるような気持ちと、真っ直ぐになりきれない自分との葛藤を描いた一曲です！愛ゆえに悩んでしまうそんな人間らしい部分を滲み出した曲になっていると思います！

