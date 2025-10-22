¡Ö¤â¤Ï¤ä²¿¿§¡×¤¢¤Ó¤ëÍ¥à¾×·â¥Ø¥¢á¡ÖÍ¬ÊÝÇµ»å¤ß¤¿¤¤¡ª¤ª¤¤¤·¤½¡×¡Ö¼«Ëý¤Î¥Þ¥Þ¤À¤Í¡×
¡ÖÅ·ºÍÃ£‼¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤À¤è¡×ÈþÍÆ»Õ¤Ë´¶¼Õ
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¢¤Ó¤ëÍ¥(39)=Ê¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»Ô½Ð¿È=¤¬È´¤±¤ë¤è¤¦¤ËÇò¤¤¥¤¥á¥Á¥§¥ó¥Ø¥¢¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÅ·ºÍÃ£‼¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤À¤è¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈþÍÆ»Õ¤ò¾Î¤¨¡¢¹ø¤Þ¤Ç¤Î¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£
¡¡¡Ö¥³¥ì¡¢¤â¤Ï¤ä²¿¿§¡©¡¡²æ¤¬»Ò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó²æ¤¬»Ò¤Î¤ªÍ§Ã£¤äÆ»¹Ô¤¯»Ò¶¡Ã£¤Ë¡¡¤ï¤¡¡ª¥é¥×¥ó¥Ä¥§¥ë¤À¡ª¥¨¥ë¥µ¤À¡ª¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¢¥Ë¥á¡ÖÅã¤Î¾å¤Î¥é¥×¥ó¥Á¥§¥ë¡×¤ä¡Ö¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò°ú¤¹ç¤¤¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤Ã¤Ã¤´¤¯åºÎï¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤À¡ÁÌ¼¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«Ëý¤Î¥Þ¥Þ¤À¤Í¡×¡ÖÈ±¿§¤ËÉé¤±¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤¬À¨¤¤¡×¡ÖÍ¬ÊÝÇµ»å¤ß¤¿¤¤¡ª¤ª¤¤¤·¤½¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤¢¤Ó¤ë¤Ï2014Ç¯¤Ë³ÊÆ®²È¡¦ºÍ²ìµªº¸±ÒÌç¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£15Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¡£¸å¤ËºÍ²ì¤ÈÎ¥º§¤·¡¢°ìÈÌ¿Í¤È¤Î´Ö¤Ë¼¡½÷¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¡£