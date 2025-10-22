¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤ò¡È»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¡É¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡õ¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤¬ÅÐ¾ì¡¡Ìþ¤ä¤µ¤ì¤ë´Å¤¤¹á¤êÉÕ¤
¡¡¥®¥Õ¥È¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLovisia¥®¥Õ¥È¥³¥¹¥á¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¿Íµ¤¤ò³ÈÂç¤·Â³¤±¤ë¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤È¤Î¿·¤¿¤Ê¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡ØLovisia ¤Á¤¤¤«¤ï¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡Ù¤È¡ØLovisia ¤Á¤¤¤«¤ï¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à ¥Ï¡¼¥È¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤ò¿·È¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¡ª¹ØÆþ¤Ç¤â¤é¤¨¤ëLovisia¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡¡¡ØLovisia ¤Á¤¤¤«¤ï¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡Ù¡ÊÁ´7¼ï¡Ë¤È¡ØLovisia ¤Á¤¤¤«¤ï¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à ¥Ï¡¼¥È¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¡ÊÁ´7¼ï¡Ë¤Ï31Æü¸áÁ°10»þ¤è¤êLovisia¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£¤Þ¤¿Æ±Æü¤è¤ê¤Á¤¤¤«¤ï¤é¤ó¤É¡¦¤Á¤¤¤«¤ï¥Þ¡¼¥±¥Ã¥ÈµÚ¤ÓÁ´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç½ç¼¡ÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Lovisia¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡ØLovisia ¤Á¤¤¤«¤ï¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡Ù¤È¡ØLovisia ¤Á¤¤¤«¤ï¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à ¥Ï¡¼¥È¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤òÀÇ¹þ2500±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖLovisia¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡£
¡¡¡ØLovisia ¤Á¤¤¤«¤ï¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡Ù¤ÏÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎ©ÂÎ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈÉÕ¥·¥ê¥³¥ó¥«¥Ð¡¼¤Î¤Ä¤¤¤¿¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤È¤¤¤Ä¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤¯¤¹¤ß¥«¥é¡¼¤Ç¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤Î¥¥å¡¼¥È¤µ¤ò¤Ò¤¤¿¤Æ¤ë¡£
¡¡¥·¥ê¥³¥ó¥«¥Ð¡¼¤Ë¡É¤Á¤ç¤³¤ó¡É¤È¾è¤Ã¤¿¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï¡¢¸å¤í»Ñ¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤¬¡£¤Á¤¤¤«¤ï¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¤Î¹á¤ê¡Ë¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¡Ê¥Ô¥ó¥¯¥Ö¡¼¥±¤Î¹á¤ê¡Ë¡¢¤¦¤µ¤®¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Ä¥ê¡¼¤Î¹á¤ê¡Ë¡¢¤¯¤ê¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡Ê¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¥·¥ã¥Ü¥ó¤Î¹á¤ê¡Ë¡¢¥â¥â¥ó¥¬¡Ê¥µ¥Ü¥ó¤Î¹á¤ê¡Ë¡¢¥é¥Ã¥³¡Ê¥¥ó¥â¥¯¥»¥¤¤Î¹á¤ê¡Ë¡¢¥·¡¼¥µ¡¼¡Ê¥Ô¥ª¥Ë¡¼¤Î¹á¤ê¡Ë¤ÎÁ´7¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£»×¤ï¤º½¸¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÀ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÝ¼¾À®Ê¬¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥é¥Ù¥ó¥À¡¼Ìý¡¢¥ª¥ª¥·¥Þ¥¶¥¯¥é²Ö¥¨¥¥¹¡¢¥·¥¢¥Ð¥¿¡¼¡¢¥Ï¥Á¥ß¥Ä¥¨¥¥¹¤Î4¼ï¤Î½á¤¤À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¡£¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤È¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼êÈ©¤ò¤ä¤µ¤·¤¯½á¤¹¡£
¡¡¡ØLovisia ¤Á¤¤¤«¤ï¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à ¥Ï¡¼¥È¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤Ï¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¥³¥é¥Ü¤Î¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ê¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¡£ ¡ØLovisia ¤Á¤¤¤«¤ï¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡Ù ¤È¥Ú¥¢¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Î¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¡¼¥È¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤µÈ´·²¡£
¡¡¤Á¤¤¤«¤ï¡Ê¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤Î¹á¤ê¡Ë¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¡Ê¥Ô¡¼¥Á¤Î¹á¤ê¡Ë¡¢¤¦¤µ¤®¡Ê¥á¥í¥ó¤Î¹á¤ê¡Ë¡¢¤¯¤ê¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡Ê¥°¥ì¡¼¥×¤Î¹á¤ê¡Ë¡¢¥â¥â¥ó¥¬¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤Î¹á¤ê¡Ë¡¢¥é¥Ã¥³¡Ê¥æ¥º¤Î¹á¤ê¡Ë¡¢¥·¡¼¥µ¡¼¡Ê¥Þ¥ó¥´¡¼¤Î¹á¤ê¡Ë¤ÎÁ´7¼ïÎà¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î´Å¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¼Á´¶¤Î¥ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥»¥í¥é¥¨¥¥¹¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¥ª¥¤¥ë¡¢¥·¥¢¥Ð¥¿¡¼¡¢¥Ï¥Á¥ß¥Ä¥¨¥¥¹¤Î4¼ïÎà¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¡¢´¥Áç¤·¤¬¤Á¤Ê½©¡¦Åß¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¡¢¤¯¤Á¤Ó¤ë¤òÊÝ¼¾¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤ËÌþ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
