¥×¥íÌîµå¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï22Æü¡¢ÀÐÀîÄ¾ÌéÅê¼ê¡¢Ê¡ÅÄ½ÓÅê¼ê¡¢»³ËÜ¹¸ÂçÅê¼ê¡¢Ê¿ÅÄÂç¼ùÁª¼ê¤Î4Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢Íèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀîÅê¼ê¤Ï2014Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï1·³¤Ç¤ÎÅÐÈÄµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï60»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢24HP¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Èº£µ¨¤Ï1·³¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Ê¡ÅÄÅê¼ê¤Ï2018Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È7°Ì¤ÇÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢2020Ç¯¤Ë30»î¹ç¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï29»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£¤½¤ÎÇ¯¤ÏµåÃÄµÏ¿¤ËÊÂ¤Ö29»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨0.00¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï2»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢º£µ¨¤ÏÅÐÈÄµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»³ËÜÅê¼ê¤Ï2022Ç¯¤Ë°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç1·³ÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£µ¨¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç3»î¹ç¤ÎÀèÈ¯¤ò´Þ¤à18»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·3¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.22¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿ÅÄÁª¼ê¤Ï2023Ç¯¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÆüËÜ¥Ï¥àÆþ¤ê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç1·³¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£µ¨¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç43»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.127¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£