ÂçÎ³¤ÎÅ·Á³¤¤¤¯¤é¤¬¥É¡¼¥ó¡ªËèÇ¯¹¥É¾¤Ê¤«±¬¤Î¡ØÅ·Á³¤¤¤¯¤éÐ§¡Ù¤¬º£Ç¯¤âÅÐ¾ì
¡¡Ð§¤Ö¤ê¤ÈµþÉ÷¤¦¤É¤ó¤Î¡Ö¤Ê¤«±¬¡×¤Ï¡¢29Æü¸áÁ°11»þ¤è¤ê¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È¤ªÃÍÂÇ¤Á´¶¤ÇËèÇ¯¹¥É¾¤Î¡ØÅ·Á³¤¤¤¯¤éÐ§¡Ù¤òº£Ç¯¤âÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤¤¯¤é¤¬ÊÂÀ¹¤Î2ÇÜ¡ª¡ØÅ·Á³¤¤¤¯¤éÐ§¡Ù¹ë²÷À¹
¡¡Æ±¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢ÂçÎ³¤ÎÅ·Á³¤¤¤¯¤é¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¤¼¤¤¤¿¤¯¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¾¦ÉÊ¡£Î³¤ÎÂç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÂÀ¹¤Î¤¤¤¯¤é¤ÎÎÌ¤òºòÇ¯¤è¤êÁýÎÌ¤·¤¿¡£¥×¥Á¥×¥Á¤ÈÃÆ¤±¤ë¿©´¶¤äÇ»¸ü¤Ê»Ý¤ß¤ò¤è¤ê°ìÁØ´®Ç½¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¤¤¤¯¤é¤Î»Ý¤ß¤Ë¤´¤Ï¤ó¤¬¿Ê¤à¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤ÊÁ¯¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âÃíÌÜ¡£
¡¡¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢¡È¾®À¹¡É¤ä¡ÈÊÂÀ¹¡É¤Ë²Ã¤¨¡¢¡È¤´¤Ï¤óÂçÀ¹¡É¡¢ÊÂÀ¹¤Î2ÇÜ¤ÎÎÌ¤Î¤¤¤¯¤é¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¡È¹ë²÷À¹¡É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¡£ÂçÎ³¤Î¤¤¤¯¤é¤ò¥É¡¼¥ó¤È¹ë²÷¤Ë¤Î¤»¤¿Ð§¤Ö¤ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¢£¥á¥Ë¥å¡¼¾ÜºÙ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾®À¹980±ß
ÊÂÀ¹1780±ß
¤´¤Ï¤óÂçÀ¹1870±ß
¹ë²÷À¹2980±ß
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤¤¯¤é¤¬ÊÂÀ¹¤Î2ÇÜ¡ª¡ØÅ·Á³¤¤¤¯¤éÐ§¡Ù¹ë²÷À¹
¡¡Æ±¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢ÂçÎ³¤ÎÅ·Á³¤¤¤¯¤é¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¤¼¤¤¤¿¤¯¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¾¦ÉÊ¡£Î³¤ÎÂç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÊÂÀ¹¤Î¤¤¤¯¤é¤ÎÎÌ¤òºòÇ¯¤è¤êÁýÎÌ¤·¤¿¡£¥×¥Á¥×¥Á¤ÈÃÆ¤±¤ë¿©´¶¤äÇ»¸ü¤Ê»Ý¤ß¤ò¤è¤ê°ìÁØ´®Ç½¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¤¤¤¯¤é¤Î»Ý¤ß¤Ë¤´¤Ï¤ó¤¬¿Ê¤à¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤ÊÁ¯¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âÃíÌÜ¡£
¡¡¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢¡È¾®À¹¡É¤ä¡ÈÊÂÀ¹¡É¤Ë²Ã¤¨¡¢¡È¤´¤Ï¤óÂçÀ¹¡É¡¢ÊÂÀ¹¤Î2ÇÜ¤ÎÎÌ¤Î¤¤¤¯¤é¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¡È¹ë²÷À¹¡É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¡£ÂçÎ³¤Î¤¤¤¯¤é¤ò¥É¡¼¥ó¤È¹ë²÷¤Ë¤Î¤»¤¿Ð§¤Ö¤ê¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¢£¥á¥Ë¥å¡¼¾ÜºÙ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾®À¹980±ß
ÊÂÀ¹1780±ß
¤´¤Ï¤óÂçÀ¹1870±ß
¹ë²÷À¹2980±ß