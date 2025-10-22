大谷翔平、“復活”の舞台裏を生放送で徹底解説 チーム関係者やデータアナリストを独自取材
NHKは11月2日、NHKスペシャル『大谷翔平 “異次元進化”の先へ』（後9：00）を生放送する。
【写真】もやは神の領域…雄叫びを上げる大谷翔平
2025シーズン、２年ぶりの二刀流復活。そして、歴史的な活躍でワールドシリーズ進出を決めたドジャース大谷。今シーズン、打者としては史上6人目となる2年連続50本塁打。さらに2年ぶりに二刀流を復活させると、新フォームから大リーグ自己最速の163.6キロをマーク。2度目のトミー・ジョン手術を行うと球速が落ちるとされている中で、どのように進化を実現したのか。
打者として試合に出場しながら、投手のリハビリをするという前代未聞の復活プロジェクト。さらに突如やってきた緊急登板。そしてポストシーズンでの徹底した打者・大谷への対策。決して平たんではない道のりをどのように歩み、数々の難題をどう乗り越えたのか。
番組ではチーム関係者やデータアナリストなどを独自取材。2025シーズン、大谷翔平の異次元進化の深層、そして、その先に目指すものとは―。スタジオゲスト元メジャーリーガーの五十嵐亮太を招いて生放送で送る。
【写真】もやは神の領域…雄叫びを上げる大谷翔平
2025シーズン、２年ぶりの二刀流復活。そして、歴史的な活躍でワールドシリーズ進出を決めたドジャース大谷。今シーズン、打者としては史上6人目となる2年連続50本塁打。さらに2年ぶりに二刀流を復活させると、新フォームから大リーグ自己最速の163.6キロをマーク。2度目のトミー・ジョン手術を行うと球速が落ちるとされている中で、どのように進化を実現したのか。
番組ではチーム関係者やデータアナリストなどを独自取材。2025シーズン、大谷翔平の異次元進化の深層、そして、その先に目指すものとは―。スタジオゲスト元メジャーリーガーの五十嵐亮太を招いて生放送で送る。