俳優・渡辺謙（66）の長男で俳優の渡辺大（41）が22日、フジテレビ「ぽかぽか」にゲストとして生出演。妹で女優の杏（39）との関係について、周囲から勘違いされることを明かす場面があった。

大の父は謙、妹は女優の杏という芸能一家。「役者一家はいろいろ大変っぽい」とのイメージを振られた大は「〇」の札を掲げてみせた。

その一つとして杏との関係について「仕事の人もそうなんですけれども、姉だと思われている。結構」と告白。「よく、“先日お姉さんと仕事をさせていただいて”って言われて、姉はいねえんだよなあと思いながら」とぶっちゃけた。

「“いやあ、僕は長男で”っていう話をすることが多くて」とも語ると、「“あーっ”って言った後に、くそって思ったのが“杏さんの方がしっかりされているんで”って言うから。俺はしっかりしてないのかよって言う」と続けて笑わせた。

杏はしっかりしているイメージがあると言われると「“落ち着いてて。いろんな物事を知ってらっしゃって”みたいな」と語り、自身については「真逆なの？って思っちゃう。落ち着きなくて、なんかちゃらんぽらん（と思われているの）かなって思っちゃう」と苦笑した。

大から見た杏のイメージを問われ「どうなんでしょうね。結構のんびり屋さんとか、たまに抜けてるところもあったりっていうのは幼少期から知っているんで。本当だったら声を大にして言いたいところなんですが。まあもう出来上がってますんで」と大。

「だから僕もしっかりしようかなと思って」と話した。