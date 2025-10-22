プロ野球・横浜DeNAベイスターズの元監督で選手としても活躍したアレックス・ラミレスさん（51）の妻、ラミレス美保さん（43）が、ダウン症の長男の成長についてつづった。

【映像】ラミレス美保さん 長男らとの家族ショット

2015年にラミレスさんと結婚した美保さん。ダウン症であることを公表している10歳の長男・剣侍くん、7歳の次男・寿凛くん、6歳の長女・莉明ちゃん、3歳の三男・杏気アレクサンダーくん、4人の子どもを育てている。SNSでは、剣侍くんの誕生日に東京ディズニーシーを訪れた際の家族ショットなども披露してきた。

ダウン症公表の10歳長男の成長つづる

19日には「ケンジ ダウン症 成長がゆっくりだって聞いてたけど、小学4年生の今、少しずつ声変わりもしてきたしヒゲも生えてきた。そしてとにかく力が強い。反抗もするし、イライラしてるし、思春期か…どんな大人になるのか、自立に向けて私たちは何をしてあげられるのかな。母としても変化する子どもに日々勉強、研究です」と、剣侍くんの変化と自身の心持ちをつづっている。

この投稿には「ケンジくん 背がとても伸びましたね！びっくり！」「わあお！筋肉すごい！」「これからも成長楽しみですよね」などのコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）