¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥×¤Ï¹ë½£¤ÇÂ³Àï¡¡¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó£Ã½ÐÁöÌÜ»Ø¤¹¤â½ü³°¤Ê¤é¥¯¥¤¡¼¥ó¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹£Ó¤Ø
¡¡£±£¸Æü¤Ë¹ë½£¥³¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£Ç£±¶¥Áö¡¦¥³¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É£Ã¤Ç£±£´Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Ê¥Ã¥×¡ÊÌÆ£µºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÅÄÃæ¹î¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÄÃæ¹î»Õ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç¤¤¤¦½Å¤«¤éÉÔÎÉ¤Ë¶á¤¤ÇÏ¾ì¡£ÇÏ¤Ï¤¤¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤Î¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÁö¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇÔ°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó£Ã¡¦£Ç£±¡Ê£±£±·î£´Æü¡¦¹ë¥Õ¥ì¥ß¥ó¥È¥ó¡¢¼Ç£³£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¡Ê£¸Ãå°ÊÆâ¡Ë¤Ï³ÍÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÂ³Àï¤ÎÊý¸þ¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ¬¿ô³ä¤ì¤·¤Ê¤¤¤È½ÐÁö¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÁªÂò»è¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»È¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð£´Æü¸å¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹£Ó¡¦£Ç£³¡Ê£±£±·î£¸Æü¡¦¹ë¥Õ¥ì¥ß¥ó¥È¥ó¡¢¼Ç£²£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë¸þ¤«¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó£Ã¤Î¥Õ¥ë¥²¡¼¥È¤Ï£²£´Æ¬¤Ç¡¢£µ£³Æ¬¤¬ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£