

ORANGE RANGE、こっちのけんと、FRUITS ZIPPER、大泉洋

10月30日（午後10時〜）放送のNHK「SONGS」は特別版。＜2025 バズヒット特集＞と題して、ORANGE RANGE、こっちのけんと、FRUITS ZIPPER、３組のゲストとともに最新の音楽トレンドを紹介する。

【写真】ORANGE RANGE、こっちのけんと、FRUITS ZIPPERが出演する「バズヒット特集」の模様

「リバイバルヒット」「オーディション新時代」「JPOP 世界へ」などいくつかのキーワードを元に、音楽メディア編集長やアイドルプロデューサー、振付動画が話題のクリエイターといった人々へのインタビューと貴重な映像を交えながら、最新の音楽ヒットが生まれていく裏側に迫っていく。

ゲストはORANGE RANGE、こっちのけんと、FRUITS ZIPPERの3組。大泉洋と3組でVTRを見ながらトークを展開する。

“平成あるある”で話題となった ORANGE RANGE ミュージックビデオの舞台裏や、FRUITS ZIPPERの意外なグループのルール、こっちのけんとの真面目すぎる作詞作曲法など・・・大泉も驚きの最新音楽事情が明らかに。スタジオパフォーマンスは3曲。ORANGE RANGEは18年前に発表しリバイバルヒット中の「イケナイ太陽」、FRUITS ZIPPER はストリーミング1億8千万回再生超えの代表曲「わたしの一番かわいいところ」、こっちのけんとは大泉洋主演ドラマの主題歌「わたくしごと」を披露する。

「SONGS 2025 バズヒット特集」放送予定

【放送】 10月30日(木) 午後10時00分〜10時45分 ＜総合＞ NHK ONEで同時配信・放送から1週間見逃し配信【再放送】 11月4日(火) 午前0時35分〜1時20分 ＜総合＞ ※月曜深夜【出演】 ORANGE RANGE こっちのけんと FRUITS ZIPPER 大泉洋【VTR出演】 木村ミサ（「KAWAII LAB.」総合プロデューサー ）高嶋直子（音楽メディア編集長）ローカルカンピオーネ（動画クリエイター）【歌唱曲】 「イケナイ太陽（ORANGE RANGE）」「わたくしごと(こっちのけんと)」「わたしの一番かわいいところ（FRUITS ZIPPER）」