レンジ・けんと・ふるっぱーが出演 最新音楽ヒットの裏側に迫る
ORANGE RANGE、こっちのけんと、FRUITS ZIPPER、大泉洋
10月30日（午後10時〜）放送のNHK「SONGS」は特別版。＜2025 バズヒット特集＞と題して、ORANGE RANGE、こっちのけんと、FRUITS ZIPPER、３組のゲストとともに最新の音楽トレンドを紹介する。
【写真】ORANGE RANGE、こっちのけんと、FRUITS ZIPPERが出演する「バズヒット特集」の模様
「リバイバルヒット」「オーディション新時代」「JPOP 世界へ」などいくつかのキーワードを元に、音楽メディア編集長やアイドルプロデューサー、振付動画が話題のクリエイターといった人々へのインタビューと貴重な映像を交えながら、最新の音楽ヒットが生まれていく裏側に迫っていく。
ゲストはORANGE RANGE、こっちのけんと、FRUITS ZIPPERの3組。大泉洋と3組でVTRを見ながらトークを展開する。
“平成あるある”で話題となった ORANGE RANGE ミュージックビデオの舞台裏や、FRUITS ZIPPERの意外なグループのルール、こっちのけんとの真面目すぎる作詞作曲法など・・・大泉も驚きの最新音楽事情が明らかに。スタジオパフォーマンスは3曲。ORANGE RANGEは18年前に発表しリバイバルヒット中の「イケナイ太陽」、FRUITS ZIPPER はストリーミング1億8千万回再生超えの代表曲「わたしの一番かわいいところ」、こっちのけんとは大泉洋主演ドラマの主題歌「わたくしごと」を披露する。