橋下徹「宿泊料金が90万円になってしまった」シンガポール“大家族旅行”を明かす
元大阪府知事・大阪市長の弁護士・橋下徹氏が、きょう22日放送のMBSテレビ『ゼニガメ』（後8：00〜9：58 ※関西ローカル）に出演する。
【写真】大阪でゼニ儲けトーク ゲストはベッキー＆橋下徹＆オズワルド伊藤
同番組は、矢部浩之（ナインティナイン）と黒田有（メッセンジャー）が、関西の行列店や話題店のゼニ儲けのからくりを解き明かす、お金情報バラエティー。
今回は「関西発の爆儲け店！どこまで限界突破してんねん!?最果て店を徹底リサーチ」と題して「天下一品」の最果てを調査するほか、「関西の爆儲け店 激安衝撃映像！神セブン」では7つの激安店を紹介する。
一方、スタジオの橋下氏は、3男4女の子どもを持つ9人大家族で「ファストフード店に行っても5000円以上かかる」という。シンガポールで「マリーナベイ・サンズ」に宿泊した際は「宿泊料金が90万円になってしまった」というエピソードを打ち明ける。
出演：
矢部浩之（ナインティナイン） 、 黒田有（メッセンジャー）
盛山晋太郎（見取り図）
ゲスト：ベッキー、橋下徹、伊藤俊介（オズワルド）
アシスタント：山崎香佳（MBSアナウンサー）
VTR出演：▼さゆり（かつみ▼さゆり）※▼＝黒ハート 、井上裕介（ NON STYLE）
