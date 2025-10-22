韓国の新人女優・ハン・ガウル（２５）が“韓流四天王”の一人として日本でも絶大なる人気を集めた俳優・ウォンビン（４７）のめいであることが明らかになったと２１日、現地メディアのＸｓｐｏｒｔｓニュースなどが報じた。

ハン・ガウルの所属事務所・ＳｔｏｒｙＪカンパニーが同メディアの取材に応じたとし、報道は事実であることを認めたという。

これに先立ち、現地メディアのスポーツ東亜が「ハン・ガウルは、ウォンビンの実姉の娘だった」と報道。そして「叔父である、ウォンビンの力を借りることなく自ら芸能界の門を叩き、俳優のソ・イングクやキム・テヒらが所属する現事務所に所属することになった」という、関係者のコメントが紹介されていた。

そんなハン・ガウルは、２０２２年１１月に発売された女性歌手・ナム・ヨンジュのデジタルシングル「夢、再び」（原題）のミュージックビデオで俳優デビュー。

そして現在、韓国で放送中のドラマ「月まで行こう」で、マロン製菓社のマーケティングチームにインターンとして在籍している、チャン・イェジン役としてドラマデビューを果たした。