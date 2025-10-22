日本ハムは２２日、石川直也投手、福田俊投手、育成選手の山本晃大投手、平田大樹外野手の４人に戦力外通告を行った。

通告後、報道陣の質問に応じた福田は、会談のリアルな状況を明かした。球団からどんな言葉をかけられた？という質問に「まずは契約をしないということと、『ありがとう』っていうのと。もうこちらこそという話なんですけど」と明かした福田。今季はキャンプ中に発症した原因不明の故障にも悩まされ１軍登板がなかった。それでも球団から感謝の言葉を伝えられ、謙遜気味に「こちらこそなんですが」と明かした。

「あとは現役を続けますというのを伝えました」と福田。自身の思い出は「２３年の初勝利ですかね。それしかないですね」と明かし「感謝しかないです。ドラフトで取ってもらって７年間、大した結果は残せなかったんですけど、それでも７年見てもらって。感謝しかないですね」と球団への思いも語った。

戦力外通告は「受け入れました」と前向きに語り、「チャンス少ないと思うんですが、しがみついて結果を出せるように」と前を向いた。