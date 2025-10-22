主人公・大泉洋、エスパー能力目覚める！“妻”宮あおいの芝居じゃない本音にドキッ＜ドラマ『ちょっとだけエスパー』＞

主演・大泉洋×脚本・野木亜紀子、ドラマ『ちょっとだけエスパー』の放送が10月21日（火）よりスタートした。

本作の主人公は、会社をクビになり金も家族もすべてを失ったどん底の会社員・文太（大泉洋）。絶望の真っただ中で「ノナマーレ」という会社の面接を受けた文太は、社長の兆（岡田将生）に言われるがままあるカプセルを飲んだことをきっかけに、“ちょっとだけエスパー”となる。

面接に合格した文太は、「世界を救う」よう命じられたうえ、見知らぬ謎の女性・四季（宮粼あおい）と“仮初めの夫婦”として生活することになり…。

第1話では、主人公の文太がエスパーとして、“触れた相手の心の声が聞こえる力”を手に入れた。そこで文太は、仮初めの夫婦として自分と過ごしている四季に触れる。すると彼女の“純粋な気持ち”が聞こえてきて…。

【映像】思わずキュンとくる四季（宮粼あおい）の「愛してる」

◆見知らぬ女性と夫婦に…！

第1話では、会社をクビになりどん底だった文太が、「ノナマーレ」という会社に入社し、社宅で見知らぬ女性・四季と夫婦のフリをして過ごすよう命じられた。しかし四季は、なぜか本当に文太を夫だと思い込んでいるよう。

そして文太は、“世界を救うため”と会社からさまざまなミッションを与えられ、それを次々とこなしていくなか、ふいに“触れた相手の心の声が聞こえる”エスパー能力に目覚めていることに気がつく。

ノナマーレには他にも桜介（ディーン・フジオカ）、円寂（高畑淳子）、半蔵（宇野祥平）といった“ちょっとだけエスパー“の社員がおり、第1話の後半ではこのメンバーが大集合する展開に。

円寂たちは文太に「（能力）なんだった？見せて見せて」とどのような力が目覚めたか尋ねるも、文太は「私の場合、人に知られると意味がないというか…」と答えるのをためらう。

すると桜介は、「もったいぶってんじゃねえぞ、俺が見せてやるよ来い」と文太を庭に連れて行った。桜介がしぼんでいた朝顔を撫でていくと、夜にもかかわらず次々と花が開いていき満開に。目を見開く文太に桜介は、「種も仕掛けもなんにもない、撫でまわすと花が咲く植物系エスパー桜介！」と言い放った。

文太と暮らす四季にはエスパーのことは内緒であり、その後、庭を見た四季は「えーなんで!?」と花が咲いていることに驚く。「夜なのに不思議」という四季に、文太は「ブラジル時間で咲いちゃったのかな？」と話を合わせた。

そして文太は、四季が腕を組んできたタイミングでさりげなく彼女の手に触れてみる。

すると、「幸せ。いつまでもこうしてたい。愛してる」と、四季が心から自分のことを想う言葉が聞こえ、文太はこの“妻の本音”に複雑な表情を浮かべていた。