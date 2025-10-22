令和アカウンティング・ホールディングス<296A.T>が後場に動意づいた。同社は２２日午前１１時３０分、２６年３月期第２四半期（４～９月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比１２．３％増の２６億５４００万円、経常利益は同２６．３％増の８億２３００万円となった。２ケタの増収増益となったほか、中間配当は従来の見通しから５０銭増額して１２円５０銭とし、これらを評価した買いが入り、一時４％を超す上げとなった。



会計業界においてコンサルティングのニーズや専門性の高い会計支援のニーズが引き続き高い状態となるなか、９９％を超える高い契約継続率に支えられる形で収益を拡大させた。利益率は予想を上振れして着地したという。期末配当予想は据え置いた。年間配当予想は２６円と、記念配当を含めた前期の年間配当と比べて１円５０銭の増配を計画する。



出所：MINKABU PRESS