「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２２日午後１時現在でデータセクション<3905.T>が「売り予想数上昇」２位となっている。



データセクはＡＩデータセンター関連としてテーマ買いの対象となっている。前日は一時１７２５円まで急騰した後、上ヒゲをつける形で伸び悩んだが、きょうは改めて買い直される展開に。一時２２１円高の１８５５円まで上値を伸ばす場面があった。外資系証券の手口で貸株市場経由の空売りが急増しており、需給相場の様相を呈している。投資家の間でもショートポジションで値幅を取ろうとする動きも活発のようだ。



出所：MINKABU PRESS